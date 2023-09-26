СМИ заявили о проверках силовиками создателей резерва обороны Ростовской области

«После того, как оппозиционный журналист раскритиковал нас, ЦПЭ начал проверку. Со мной связался полицейский для обсуждения этой ситуации. Я рассказал, что это наша уставная деятельность, мы ее не обязаны ни с кем согласовывать», — заявил Бова.