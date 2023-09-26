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Published Сегодня, 07:10

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Updated Сегодня, 07:13

СМИ заявили о проверках силовиками создателей резерва обороны Ростовской области

СМИ заявили о проверках силовиками создателей резерва обороны Ростовской области

26 сентября 2023, 07:10
Фото: Midjourney
СМИ заявили о проверках силовиками создателей резерва обороны Ростовской области

СМИ сообщили о проверках движения «Оплот» в Ростовской области

В Ростовской области силовики пришли к движению «Оплот», которое создает в регионе народное ополчение и резерв для обороны, пишет 1Rnd.

Ранее СМИ писали, что движение ветеранов боевых действий «Оплот» оказалось первой в РФ общественной организацией, которая может заняться набором народного ополчения

Теперь председатель движения Валерий Бова рассказал изданию, что появилась заинтересованность со стороны силовиков из центра противодействия экстремизму.

«После того, как оппозиционный журналист раскритиковал нас, ЦПЭ начал проверку. Со мной связался полицейский для обсуждения этой ситуации. Я рассказал, что это наша уставная деятельность, мы ее не обязаны ни с кем согласовывать», — заявил Бова.

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Он добавил, что полиция направила запрос в правительство региона с просьбой разобраться с нашей деятельностью. Издание со ссылкой на его слова пишет, что некоторые чиновники также выразили недовольство по этому поводу.

«Информация о нашей инициативе о наборе резерва теробороны появилась до президентского указа, и СМИ выпустили это, что мы чуть ли не пытаемся создать некий прецедент», — заявил председатель движения.

Он подчеркнул, что движение не имеет политических амбиций.

Официальной информации о проведении проверок не поступало, она уточняется.

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