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Published Сегодня, 09:53

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Updated Сегодня, 09:55

СМИ заявили о звуке взрыва и эвакуации школы в Ростове-на-Дону

СМИ заявили о звуке взрыва и эвакуации школы в Ростове-на-Дону

26 сентября 2023, 09:53
Фото: Яндекс.Карты
СМИ заявили о звуке взрыва и эвакуации школы в Ростове-на-Дону
В центре Ростова-на-Дону во вторник, 26 сентября, провели эвакуацию в школе №53, сообщает 1Rnd.

Издание пишет, что местные жители якобы слышали звук взрыва, после чего пошел дым. Однако официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

«Сюда приехали пожарные, скорая, всех вывели, сейчас ждут МЧС. Дети говорят, дым валил со школы», — пишет издание.

Отмечается, что это произошло произошла во вторник, 26 сентября.

«Сюда приехали пожарные, скорая, всех вывели, сейчас ждут МЧС. Дети говорят, дым валил со школы», — пишет издание.
Видео: t.me/rostovnews61
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Ранее ростовчане заявили об эвакуации ТЦ «Мега» вечером 23 сентября. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого в Ростове-на-Дону 20 человек потребовалось для тушения загоревшегося холодильника.

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