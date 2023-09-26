СМИ заявили о звуке взрыва и эвакуации школы в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Издание пишет, что местные жители якобы слышали звук взрыва, после чего пошел дым. Однако официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
«Сюда приехали пожарные, скорая, всех вывели, сейчас ждут МЧС. Дети говорят, дым валил со школы», — пишет издание.
Отмечается, что это произошло произошла во вторник, 26 сентября.
Ранее ростовчане заявили об эвакуации ТЦ «Мега» вечером 23 сентября. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого в Ростове-на-Дону 20 человек потребовалось для тушения загоревшегося холодильника.