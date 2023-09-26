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Стали известны подробности о грохоте и эвакуации школы в Ростове-на-Дону

Стали известны подробности о звуке взрыва и эвакуации школы в Ростове-на-Дону

26 сентября 2023, 10:09
Фото: Яндекс.Карты
Стали известны подробности о грохоте и эвакуации школы в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону после прозвучавшего звука, похожего на взрыв, провели эвакуацию школы, сообщает 1Rnd.

Издание пишет, что утром во вторник, 26 сентября, якобы раздался громкий звук и появился дым со стороны здания образовательного учреждения. Говорится, что после этого началась эвакуация всех людей.

«На место прибыли представители экстренных служб, а всех сотрудников и детей вывели на улицу. Школьники говорят, что видели дым», — уточнило издание.

СМИ заявили о звуке взрыва и эвакуации школы в Ростове-на-Дону
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Стали известны подробности о грохоте и эвакуации школы в Ростове-на-Дону
Видео: /t.me/rostovnews61

Отмечается, что одна из учительниц подтвердила эвакуацию, но комментировать эту ситуацию не стала. Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.

Ранее информация о подготовке Ростовской области к эвакуации оказалась фейком. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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