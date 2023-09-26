Стали известны подробности о звуке взрыва и эвакуации школы в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Издание пишет, что утром во вторник, 26 сентября, якобы раздался громкий звук и появился дым со стороны здания образовательного учреждения. Говорится, что после этого началась эвакуация всех людей.
«На место прибыли представители экстренных служб, а всех сотрудников и детей вывели на улицу. Школьники говорят, что видели дым», — уточнило издание.
Отмечается, что одна из учительниц подтвердила эвакуацию, но комментировать эту ситуацию не стала. Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
Ранее информация о подготовке Ростовской области к эвакуации оказалась фейком. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.