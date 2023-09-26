Стало известно, что взорвалось в школе в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Издание написало, что утром во вторник, 26 сентября, горожане услышали звук взрыва, после чего пошел дым и началась эвакуация школы. Говорится, что вывели на улицу детей и сотрудников.
«Школьники рассказали, что в учреждении кто-то взорвал газовый баллончик. Внешне никаких следов взрыва или воздействия дыма на здании нет», — сообщило издание.
Добавим, что никакой официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Читайте также о том, как упавший беспилотник принес разрушения в центре Ростова-на-Дону 7 сентября. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.