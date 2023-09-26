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Published Сегодня, 10:56

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Updated Сегодня, 10:58

Стало известно, что взорвалось в школе в Ростове-на-Дону

Стало известно, что взорвалось в школе в Ростове-на-Дону

26 сентября 2023, 10:56
Фото: Kjancar/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Стало известно, что взорвалось в школе в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону причиной эвакуации в школе №53 мог стать газовый баллончик, сообщает 1Rnd.

Издание написало, что утром во вторник, 26 сентября, горожане услышали звук взрыва, после чего пошел дым и началась эвакуация школы. Говорится, что вывели на улицу детей и сотрудников.

«Школьники рассказали, что в учреждении кто-то взорвал газовый баллончик. Внешне никаких следов взрыва или воздействия дыма на здании нет», — сообщило издание.

Стали известны подробности о звуке взрыва и эвакуации школы в Ростове-на-Дону
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Добавим, что никакой официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня
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