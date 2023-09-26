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Posted Сегодня, 04:46

Published Сегодня, 04:46

Modified Сегодня, 04:50

Updated Сегодня, 04:50

Стало известно, когда резко похолодает в Ростовской области

Стало известно, когда резко похолодает в Ростовской области

26 сентября 2023, 04:46
Фото: 1MI
В Ростовской области со 2 октября ожидается резкое похолодание, сообщили синоптики.

Со вторник по четверг в регионе сохранится облачная погода, а днем столбики термометров будут показывать 27 градусов. Порывы ветра могут увеличиться до шести метров в секунду.

В пятницу и субботу температура составит около 25 градусов, в остальном погодные условия не изменятся. А после этого температура начнет снижаться.

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В воскресенье, 1 октября, она составит 24 градуса, а на следующий день — 20 градусов. Осадков в этим периоды ждать не стоит.

Ранее в Ростове назвали самые затапливаемые ливнями места. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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