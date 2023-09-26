Стало известно, когда резко похолодает в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 04:50
Updated Сегодня, 04:50
Со вторник по четверг в регионе сохранится облачная погода, а днем столбики термометров будут показывать 27 градусов. Порывы ветра могут увеличиться до шести метров в секунду.
В пятницу и субботу температура составит около 25 градусов, в остальном погодные условия не изменятся. А после этого температура начнет снижаться.
В воскресенье, 1 октября, она составит 24 градуса, а на следующий день — 20 градусов. Осадков в этим периоды ждать не стоит.
Ранее в Ростове назвали самые затапливаемые ливнями места. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.