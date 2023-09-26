Три года получил военный из Ростова, решивший, что его контракт закончился

Контракт Мирзоев заключил с Минобороны в сентября 2022 года — до начала мобилизации. В декабре он прибыл на полигон в Волгоградской области, где охранял склады. Затем, как утверждает Мирзоев, командир части отправил всех домой. Ростовчанин решил, что у него закончился контракт и уехал на родину.