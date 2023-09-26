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Published Сегодня, 18:28

Modified Сегодня, 18:30

Updated Сегодня, 18:30

Военный суд в Волгограде отправил в тюрьму контрактника из Ростова

Три года получил военный из Ростова, решивший, что его контракт закончился

26 сентября 2023, 18:28
Фото: Midjourney
Военный суд в Волгограде отправил в тюрьму контрактника из Ростова
Военный суд в Волгограде отправил в тюрьму контрактника из Ростова, его признали виновным в уклонении от военной службы, сообщает V1.

Волгоградский гарнизонный военный суд вынес приговор 52-летнему контрактнику из Ростова Эдуарду Мирзоеву. Его осудили за самовольное оставление части. В колонии ростовчанин должен провести три года.

Контракт Мирзоев заключил с Минобороны в сентября 2022 года — до начала мобилизации. В декабре он прибыл на полигон в Волгоградской области, где охранял склады. Затем, как утверждает Мирзоев, командир части отправил всех домой. Ростовчанин решил, что у него закончился контракт и уехал на родину.

Военнослужащий утверждает, что планировал затем все же вернуться в армию. Он звонил несколько раз в часть, говорил, что заключит новый контракт. Однако следствие утверждает, что уже тогда в части Мирзоева искали и подозревали в самовольном уходе.

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Суд в итоге встал на сторону обвинения. Помимо Мирзоева, аналогичные приговоры получили и другие контрактники, покинувшие часть, решив, что их контракт окончен.

«Мы же не дураки сами себя в тюрьму отправлять? […] Если бы нам нормально всё объяснили, мы разве бы уехали?» — заключили контрактники.

В Минобороны ситуацию пока никак не комментировали.

Тем временем Шойгу отчитался, что штаб ЮВО в Ростове увеличит число военных-контрактников.

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