Три года получил военный из Ростова, решивший, что его контракт закончился

Posted Сегодня, 18:28
Published Сегодня, 18:28
Modified Сегодня, 18:30
Updated Сегодня, 18:30
Волгоградский гарнизонный военный суд вынес приговор 52-летнему контрактнику из Ростова Эдуарду Мирзоеву. Его осудили за самовольное оставление части. В колонии ростовчанин должен провести три года.
Контракт Мирзоев заключил с Минобороны в сентября 2022 года — до начала мобилизации. В декабре он прибыл на полигон в Волгоградской области, где охранял склады. Затем, как утверждает Мирзоев, командир части отправил всех домой. Ростовчанин решил, что у него закончился контракт и уехал на родину.
Военнослужащий утверждает, что планировал затем все же вернуться в армию. Он звонил несколько раз в часть, говорил, что заключит новый контракт. Однако следствие утверждает, что уже тогда в части Мирзоева искали и подозревали в самовольном уходе.
Суд в итоге встал на сторону обвинения. Помимо Мирзоева, аналогичные приговоры получили и другие контрактники, покинувшие часть, решив, что их контракт окончен.
«Мы же не дураки сами себя в тюрьму отправлять? […] Если бы нам нормально всё объяснили, мы разве бы уехали?» — заключили контрактники.
В Минобороны ситуацию пока никак не комментировали.
Тем временем Шойгу отчитался, что штаб ЮВО в Ростове увеличит число военных-контрактников.