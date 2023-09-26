Убившему и закатавшему в бетон многодетную ростовчанку усилили приговор

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Вечером 14 мая 2022 года 28-летний фигурант привез в гараж на улице Вятской 41-летнюю мать четверых детей. Они поссорились, после чего ростовчанин несколько раз ударил ее ножом и зарубил топором.
Чтобы скрыть следы содеянного мужчина перенес останки жертвы в подвал гаража и залил его бетоном. После этого его задержали и он во всем сознался.
Изначально суд приговорил обвиняемого к 10 годам заключения, а также взыскал четыре миллиона рублей в пользу потерпевших. Но гособвинитель, осужденный и потерпевшие обжаловали это решение.
В апелляции ему назначили 11 лет заключении, а в остальном приговор оставили в силе.