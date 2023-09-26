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Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Убившему и закатавшему в бетон многодетную ростовчанку усилили приговор

Убившему и закатавшему в бетон многодетную ростовчанку усилили приговор

26 сентября 2023, 13:02
Фото: rostovgazeta.ru
Убившему и закатавшему в бетон многодетную ростовчанку усилили приговор
В Ростове-на-Дону назначили 11 лет колонии местному жителю, который топором убил многодетную женщину, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Вечером 14 мая 2022 года 28-летний фигурант привез в гараж на улице Вятской 41-летнюю мать четверых детей. Они поссорились, после чего ростовчанин несколько раз ударил ее ножом и зарубил топором.

Чтобы скрыть следы содеянного мужчина перенес останки жертвы в подвал гаража и залил его бетоном. После этого его задержали и он во всем сознался.

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Изначально суд приговорил обвиняемого к 10 годам заключения, а также взыскал четыре миллиона рублей в пользу потерпевших. Но гособвинитель, осужденный и потерпевшие обжаловали это решение.

В апелляции ему назначили 11 лет заключении, а в остальном приговор оставили в силе.

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