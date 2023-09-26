Урбанист Светличный призвал в Ростове выделить отдельную полосу для беспилотных авто

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Как объяснил Даниил Светличный, беспилотные авто не смогут беспрепятственно ездить по ростовским дорогам. Виной всему — ростовские водители, которые нарушают ПДД и паркуются на проезжей части.
«Можно попробовать адаптивный круиз-контроль, на каких-нибудь пустых магистральных улицах», — говорит урбанист.
Он предполагает, что интеллектуальный автомобиль можно было бы научить держатся в рамках выделенной для неё полосы и держать дистанцию.
При этом полностью автономно при таких условиях машина не сможет выполнять повороты и развороты.
Ранее RostovGazeta писала о том, что легковушка смела столб и протаранила два авто на Нансена в Ростове 4 сентября.