rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Урбанист рассказал, как в Ростове запустить беспилотный автомобиль

Урбанист Светличный призвал в Ростове выделить отдельную полосу для беспилотных авто

26 сентября 2023, 06:25
Фото: cc by 4.0/wikimedia.org / Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта РФ
Урбанист рассказал, как в Ростове запустить беспилотный автомобиль

Урбанист призвал в Ростове выделить отдельную полосу для беспилотных автомобилей

Ростовский урбанист Даниил Светличный рассказал RostovGazeta, что нужно сделать в Ростове, чтобы по нему могли свободно ездить беспилотные автомобили.

Как объяснил Даниил Светличный, беспилотные авто не смогут беспрепятственно ездить по ростовским дорогам. Виной всему — ростовские водители, которые нарушают ПДД и паркуются на проезжей части.

«Можно попробовать адаптивный круиз-контроль, на каких-нибудь пустых магистральных улицах», — говорит урбанист.

Китайцы обманули автопилот Tesla и доказали несовершенство электрокара
Узнать подробнее

Он предполагает, что интеллектуальный автомобиль можно было бы научить держатся в рамках выделенной для неё полосы и держать дистанцию.

При этом полностью автономно при таких условиях машина не сможет выполнять повороты и развороты.

Ранее RostovGazeta писала о том, что легковушка смела столб и протаранила два авто на Нансена в Ростове 4 сентября.

Читайте также:
Появилось видео с места ДТП в Ростовской области с четырьмя трупами в сгоревшем автоСтали известны подробности диверсии ростовчанина на железной дороге в Александровке
#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Автомобили
Подпишитесь
Эколог Зайчиков рассказал, как в Ростовской области решить проблему загрязнения рек
Сегодня, 04:32
Ростовский спасатель Белков объяснил, как безопасно достать электроприбор из воды
Сегодня, 04:30
Врач рассказал о слухах по поводу новой эпидемии в Ростовской области
Вчера, 17:43
«Неизменная стабильность»: кто и как кормит учеников в школах Ростова и области
Сегодня, 06:21
На консервацию «Дома актера» в Ростове-на-Дону потратят более 40 миллионов рублей
Сегодня, 05:11