В Ростове будут производить китайские машины и закупят из КНР коллаген

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал об итогах встречи с представителями китайских предприятий в городе Цзинань. В ходе переговоров власти Ростова заявили о желании открыть в городе завод по сбору китайской крупногабаритной автотехники. Сейчас обговариваются детали проекта.
Также стороны обсудили возможность проектирования и приобретения оборудования для завода по производству консервной продукции из овощей и фруктов. Рассматривает сотрудничество и в сфере косметологии. Ростовские власти хотят закупать в Китае биоматериал и даже коллаген.
Ранее сообщалось, что ростовская компания планирует экспортировать икру в ОАЭ и Китай в 2024 году.