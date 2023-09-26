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В Ростове будут производить китайские машины и закупят из КНР коллаген

В Ростове будут производить китайские машины и закупят из КНР коллаген

26 сентября 2023, 15:20
Фото: Vitaly V. Kuzmin/cc by sa 4.0/wikimedia.org
В Ростове будут производить китайские машины и закупят из КНР коллаген
В Ростове рассматривают возможность производства китайских автомобилей, также власти хотят закупить у китайской стороны оборудование для ряда предприятий, рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал об итогах встречи с представителями китайских предприятий в городе Цзинань. В ходе переговоров власти Ростова заявили о желании открыть в городе завод по сбору китайской крупногабаритной автотехники. Сейчас обговариваются детали проекта.

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Также стороны обсудили возможность проектирования и приобретения оборудования для завода по производству консервной продукции из овощей и фруктов. Рассматривает сотрудничество и в сфере косметологии. Ростовские власти хотят закупать в Китае биоматериал и даже коллаген.

Ранее сообщалось, что ростовская компания планирует экспортировать икру в ОАЭ и Китай в 2024 году.

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