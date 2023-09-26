rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

В Ростовской области набирают контрактников и разбираются во взрывах в небе

В Ростовской области набирают контрактников и разбираются во взрывах в небе

26 сентября 2023, 15:26
Фото: Midjourney
В Ростовской области набирают контрактников и разбираются во взрывах в небе
В Ростовской области увеличили единовременную выплату контрактникам, тем временем штаб ЮВО отчитался, что набрал уже 30 тысяч таких военнослужащих, а в Таганроге расследовали звуки взрывов в небе сегодня утром.

Увеличение выплаты

Губернатор Василий Голубев заявил, что в Ростовской области для контрактников и добровольцев, которые поступят на службу этой осенью, увеличат размер выплат. Соответствующее постановление уже подписано.

Ранее сумма единовременной выплаты для этих категорий военнослужащих составляла 150 тысяч рублей. Сейчас же она увеличена до 200 тысяч рублей. Голубев уточнил, что подписать контракт нужно после 1 сентября этого года и сроком на год или более.

Губернатор добавил, что власти и дальше будут продумывать меры поддержки военных.

Губернатор Василий Голубев заявил, что в Ростовской области для контрактников и добровольцев, которые поступят на службу этой осенью, увеличат размер выплат.Губернатор Василий Голубев заявил, что в Ростовской области для контрактников и добровольцев, которые поступят на службу этой осенью, увеличат размер выплат.
Губернатор Василий Голубев заявил, что в Ростовской области для контрактников и добровольцев, которые поступят на службу этой осенью, увеличат размер выплат.
Фото: 1MI
Размер единовременной выплаты контрактникам увеличили в Ростовской области
Узнать подробнее

Набор контрактников

Тем временем министр обороны Сергей Шойгу заявил, что штаб ЮВО в Ростове пополнился в этом году 30 тысячами военнослужащих-контрактников. Также в военном округе появилось 11 тысяч новых офицеров.

Министр добавил, что в Южном военном округе в этом году будет реализовано порядка 170 организационных мероприятий, а войска получат 5,5 тысячи единиц современного вооружения и техники. Достроят в ЮВО и некоторые инфраструктурные объекты.

Штаб ЮВО в Ростове увеличит число военных-контрактников
Узнать подробнее

Снова взрывы и подозрительные следы

Жители Таганрога сегодня утром сообщили о звуках взрыва и характерных белых следах в небе. Telegram-канал Shot написал, что над городом сбили беспилотник.

Власти Ростовской области информацию об этом опровергают. В правительстве региона звуки взрывов объяснили учениями. Аналогичный комментарий предоставил сити-менеджер Таганрога Андрей Фатеев. Он уточнил лишь, что учения организовали не на территории города.

Снова взрывы и подозрительные следыСнова взрывы и подозрительные следы
Снова взрывы и подозрительные следы
Фото: 1MI
Читайте также:
Штаб ЮВО в Ростове увеличит число военных-контрактниковВласти в Таганроге призвали к спокойствию после сильного грохота и звуков взрываРазмер единовременной выплаты контрактникам увеличили в Ростовской области
#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#Взрыв#Происшествие#БПЛА в Ростовской области#Штаб ЮВО#RostovGazeta#Происшествия
Подпишитесь
Жители в Ростовской области массово публикуют фото инверсионных следов в небе
Сегодня, 10:27
Слухи о сбитом беспилотнике опровергли в Ростовской области
Сегодня, 10:23
«Неизменная стабильность»: кто и как кормит учеников в школах Ростова и области
Сегодня, 06:21
Рост цен на такси прогнозируют в Ростовской области
Сегодня, 06:59
СМИ заявили о проверках силовиками создателей резерва обороны Ростовской области
Сегодня, 07:10
Депутат Госдумы заявила, что военнослужащим на Дону не оказывали медпомощь
Сегодня, 08:44