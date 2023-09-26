В Ростовской области набирают контрактников и разбираются во взрывах в небе

Ранее сумма единовременной выплаты для этих категорий военнослужащих составляла 150 тысяч рублей. Сейчас же она увеличена до 200 тысяч рублей. Голубев уточнил, что подписать контракт нужно после 1 сентября этого года и сроком на год или более.