В Ростовской области набирают контрактников и разбираются во взрывах в небе

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Губернатор Василий Голубев заявил, что в Ростовской области для контрактников и добровольцев, которые поступят на службу этой осенью, увеличат размер выплат. Соответствующее постановление уже подписано.
Ранее сумма единовременной выплаты для этих категорий военнослужащих составляла 150 тысяч рублей. Сейчас же она увеличена до 200 тысяч рублей. Голубев уточнил, что подписать контракт нужно после 1 сентября этого года и сроком на год или более.
Губернатор добавил, что власти и дальше будут продумывать меры поддержки военных.
Набор контрактников
Тем временем министр обороны Сергей Шойгу заявил, что штаб ЮВО в Ростове пополнился в этом году 30 тысячами военнослужащих-контрактников. Также в военном округе появилось 11 тысяч новых офицеров.
Министр добавил, что в Южном военном округе в этом году будет реализовано порядка 170 организационных мероприятий, а войска получат 5,5 тысячи единиц современного вооружения и техники. Достроят в ЮВО и некоторые инфраструктурные объекты.
Жители Таганрога сегодня утром сообщили о звуках взрыва и характерных белых следах в небе. Telegram-канал Shot написал, что над городом сбили беспилотник.
Власти Ростовской области информацию об этом опровергают. В правительстве региона звуки взрывов объяснили учениями. Аналогичный комментарий предоставил сити-менеджер Таганрога Андрей Фатеев. Он уточнил лишь, что учения организовали не на территории города.