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Серийному насильнику вынесли приговор в Каменске-Шахтинском Ростовской области

В Ростовской области отправили в тюрьму пахнущего рыбой насильника на 18 лет

26 сентября 2023, 15:34
Фото: 1MI
Серийному насильнику вынесли приговор в Каменске-Шахтинском Ростовской области
Серийному насильнику вынесли приговор в Каменске-Шахтинском Ростовской области, рассказали в СУ СК региона.

В Ростовской области приговор вынесли неоднократно судимому 53-летнему жителю Каменска-Шахтинского. Его признали виновным в разбое, а также нескольких изнасилованиях, в том числе несовершеннолетней.

Преступления он совершил в октябре и ноябре прошлого года в микрорайоне Лиховском Каменска-Шахтинского. Там он изнасиловал 34-летнюю женщину, а также 16-летнюю девочку и 19-летнюю девушку.

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Суд приговор его к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

RostovGazeta ранее подробно рассказывала о происшествиях в Каменске-Шахтинском. Местные жители прозвали его «каменским маньяком». Он нападал на одиноких девушек поздно ночью на окраине города. Насильственные действия он совершал под угрозой убийства жертв. Пострадавшие рассказывали, что от маньяка пахло копченной рыбой. Свой комментарий о расследовании также давал и ростовский следователь, поймавший Чикатило.

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