В Ростовской области отправили в тюрьму пахнущего рыбой насильника на 18 лет

RostovGazeta ранее подробно рассказывала о происшествиях в Каменске-Шахтинском. Местные жители прозвали его «каменским маньяком». Он нападал на одиноких девушек поздно ночью на окраине города. Насильственные действия он совершал под угрозой убийства жертв. Пострадавшие рассказывали, что от маньяка пахло копченной рыбой. Свой комментарий о расследовании также давал и ростовский следователь, поймавший Чикатило.