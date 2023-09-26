Власти объяснили звуки взрывов в Таганроге со стороны моря

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Горожане рассказали, что со стороны моря слышали громкие звуки. Также они заявили о появившихся в небе следах, после чего попросили власти дать комментарии по этому поводу.
«В данный момент проводятся учения», — ответили в правительстве региона. Но подробностей проводимых мероприятий нет.
До этого ростовчане рассказали о грохоте и белых полосах в небе над городом. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
Ранее жители города рассказали о моменте падения беспилотника, когда пострадали несколько автомобилей и зданий. Дрон был сбит системой ПВО.