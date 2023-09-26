rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Власти объяснили звуки взрывов в Таганроге со стороны моря

Власти объяснили звуки взрывов в Таганроге со стороны моря

26 сентября 2023, 08:05
Фото: 1MI
Власти объяснили звуки взрывов в Таганроге со стороны моря
Жителям Таганрога ответили на вопрос о причинах услышанных звуков, похожих на взрыв, ситуацию прокомментировали в правительстве региона.

Горожане рассказали, что со стороны моря слышали громкие звуки. Также они заявили о появившихся в небе следах, после чего попросили власти дать комментарии по этому поводу.

«В данный момент проводятся учения», — ответили в правительстве региона. Но подробностей проводимых мероприятий нет.

Власти Батайска прокомментировали слухи о взрыве в небе над городом 7 сентября
Узнать подробнее

До этого ростовчане рассказали о грохоте и белых полосах в небе над городом. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Ранее жители города рассказали о моменте падения беспилотника, когда пострадали несколько автомобилей и зданий. Дрон был сбит системой ПВО.

Читайте также:
Власти Батайска прокомментировали слухи о взрыве в небе над городом 7 сентябряМомент взрыва автомобиля на Пушкинской в Ростове попал на видеоМашины превратились в груду металла после взрыва в центре Ростова ночью 7 сентября
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Таганрог#Взрывы#Беспилотник#Грохот#Учения#Последние новости Ростова на сегодня#Небо#Море
Подпишитесь
Эколог Зайчиков рассказал, как в Ростовской области решить проблему загрязнения рек
Сегодня, 04:32
Ростовский спасатель Белков объяснил, как безопасно достать электроприбор из воды
Сегодня, 04:30
Врач рассказал о слухах по поводу новой эпидемии в Ростовской области
Вчера, 17:43
«Неизменная стабильность»: кто и как кормит учеников в школах Ростова и области
Сегодня, 06:21
Урбанист Светличный призвал в Ростове выделить отдельную полосу для беспилотных авто
Сегодня, 06:25
На консервацию «Дома актера» в Ростове-на-Дону потратят более 40 миллионов рублей
Сегодня, 05:11