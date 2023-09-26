Власти оценили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Среднесуточный показатель заболеваемости составляет 0,2 на каждые 100 тысяч человек.
В сравнении с мартом этого года (когда был самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 в 2023 году), этот показатель достигал 6,9 случая.
В Ростовской области от коронавируса лечатся 267 граждан, в том числе 96,3% — амбулаторно. В стационарах находятся 10 пациентов.
В данный момент проводится закупка вакцины, которую распределят по медицинским учреждениям.
Местным жителям напомнили, что при появлении признаков простуды следует обратиться к врачу, который назначит лечение и проведет необходимые исследования.
Ранее врач рассказал о слухах по поводу новой эпидемии в Ростовской области.