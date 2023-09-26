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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Власти оценили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Ростовской области

Власти оценили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Ростовской области

26 сентября 2023, 13:05
Фото: rostovgazeta.ru
Власти оценили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Ростовской области
В Ростовской области остается стабильной ситуация с заболеваемостью коронавирусом, сообщили в Минздраве региона.

Среднесуточный показатель заболеваемости составляет 0,2 на каждые 100 тысяч человек.

В сравнении с мартом этого года (когда был самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 в 2023 году), этот показатель достигал 6,9 случая.

В Ростовской области от коронавируса лечатся 267 граждан, в том числе 96,3% — амбулаторно. В стационарах находятся 10 пациентов.

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В данный момент проводится закупка вакцины, которую распределят по медицинским учреждениям.

Местным жителям напомнили, что при появлении признаков простуды следует обратиться к врачу, который назначит лечение и проведет необходимые исследования.

Ранее врач рассказал о слухах по поводу новой эпидемии в Ростовской области.

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