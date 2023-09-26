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Власти Ростова хотят отсудить 50 млн у владельцев подземных коммуникаций

Власти Ростова хотят отсудить 50 млн у владельцев подземных коммуникаций

26 сентября 2023, 12:12
Фото: rostovgazeta.ru
Власти Ростова хотят отсудить 50 млн у владельцев подземных коммуникаций
В Ростове-на-Дону направляются претензии в адрес компании «РТС», допускающей нарушения в рамках заключенных контрактов, сообщили в городской администрации.

В городе ввели договорные отношения при прокладке, переустройству и ремонту подземных инженерных коммуникаций. Это повысило степень ответственности их владельцев за состояние дорог в месте разрытий.

Однако не все владельцы коммуникаций ответственно подошли к этому вопросу, из-за чего вопросы с ними решают в суде. Так, департамент автомобильных дорог города добился взыскания 300 тысяч рублей с компании «РТС».

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Всего в адрес этой организации передали претензии на 15,8 миллиона рублей.

«По фактам несоблюдения сроков работ, нарушений технологии и качества восстановления покрытия в работе находится материал для подготовки претензий с перспективой судебных процессов на сумму порядка 50 миллионов», — уточнили в администрации.

Ранее ФК «Ростов» обязали выплатить 3 миллиона рублей долгов за коммуналку.

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