Власти Ростова хотят отсудить 50 млн у владельцев подземных коммуникаций

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
В городе ввели договорные отношения при прокладке, переустройству и ремонту подземных инженерных коммуникаций. Это повысило степень ответственности их владельцев за состояние дорог в месте разрытий.
Однако не все владельцы коммуникаций ответственно подошли к этому вопросу, из-за чего вопросы с ними решают в суде. Так, департамент автомобильных дорог города добился взыскания 300 тысяч рублей с компании «РТС».
Всего в адрес этой организации передали претензии на 15,8 миллиона рублей.
«По фактам несоблюдения сроков работ, нарушений технологии и качества восстановления покрытия в работе находится материал для подготовки претензий с перспективой судебных процессов на сумму порядка 50 миллионов», — уточнили в администрации.
Ранее ФК «Ростов» обязали выплатить 3 миллиона рублей долгов за коммуналку.