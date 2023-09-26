Власти Ростова прокомментировали информацию о взрывах в школе №53

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Власти Ростова прокомментировали эвакуацию школы №53 сегодня утром. Выяснилось, что на служебный телефон учебного заведения поступил анонимный звонок о минировании здания. На место вызвали все экстренные службы города. В школе провели эвакуацию.
Кинологи проверили здание и не нашли взрывчатых веществ. Информация о минировании и взрывах на территории школы также не подтвердилась.
Ранее СМИ писали, что причиной эвакуации школы №53 мог стать взрыв газового баллончика. Официально эта версия не подтверждалась.