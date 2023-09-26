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Published Сегодня, 16:39

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Updated Сегодня, 16:41

Экстренные службы прибыли в школу №53 после сообщения о минировании

Власти Ростова прокомментировали информацию о взрывах в школе №53

26 сентября 2023, 16:39
Фото: 1MI
Экстренные службы прибыли в школу №53 после сообщения о минировании
Экстренные службы прибыли в школу №53 после сообщения о минировании, сообщили в администрации Ростова.

Власти Ростова прокомментировали эвакуацию школы №53 сегодня утром. Выяснилось, что на служебный телефон учебного заведения поступил анонимный звонок о минировании здания. На место вызвали все экстренные службы города. В школе провели эвакуацию.

СМИ заявили о звуке взрыва и эвакуации школы в Ростове-на-Дону
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Кинологи проверили здание и не нашли взрывчатых веществ. Информация о минировании и взрывах на территории школы также не подтвердилась.

Ранее СМИ писали, что причиной эвакуации школы №53 мог стать взрыв газового баллончика. Официально эта версия не подтверждалась.

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