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Власти в Таганрога призвали к спокойствию после громкого хлопка

Власти в Таганроге призвали к спокойствию после сильного грохота и звуков взрыва

26 сентября 2023, 08:43
Фото: pxhere.com
Власти в Таганрога призвали к спокойствию после громкого хлопка
Причиной громкого хлопка, который услышали жители Таганрога, стали учения на полигоне, сообщил сити-менеджер Андрей Фатеев.

Он рассказал, что стали поступать сообщения о громком хлопке. Его горожане услышали утром во вторник, 26 сентября.

«По информации военных — это учения, которые проходят на полигоне в Ростовской области. Отмечу, что не на территории Таганрога. Прошу всех жителей сохранять спокойствие», — заявил Фатеев.

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До этого о проводимых учениях рассказали и в правительстве региона. Однако подробностей об организованных мероприятиях пока нет.

Ранее машины превратились в груду металла после взрыва в центре Ростова ночью 7 сентября. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Происшествие#Учения#Последние новости Ростова на сегодня#Полигон#Спокойствие
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