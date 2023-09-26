Власти в Таганроге призвали к спокойствию после сильного грохота и звуков взрыва

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Он рассказал, что стали поступать сообщения о громком хлопке. Его горожане услышали утром во вторник, 26 сентября.
«По информации военных — это учения, которые проходят на полигоне в Ростовской области. Отмечу, что не на территории Таганрога. Прошу всех жителей сохранять спокойствие», — заявил Фатеев.
До этого о проводимых учениях рассказали и в правительстве региона. Однако подробностей об организованных мероприятиях пока нет.
Ранее машины превратились в груду металла после взрыва в центре Ростова ночью 7 сентября. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.