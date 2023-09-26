Водитель грузовика сбил ребенка на переходе в Ростовской области

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Происшествие случилось в дневное время на дороге Азов — Александровка — Староминская. Водитель MAN не стал пропускать на переходе ребенка и сбил его.
«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение», — прокомментировали в управлении.
О состоянии пострадавшей информации нет. Авария произошла 25 сентября в 14.40 мск.
Ранее водитель сбил насмерть женщину на М-4 в Ростовской области и сбежал. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.