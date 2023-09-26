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Водитель грузовика сбил ребенка на переходе в Ростовской области

Водитель грузовика сбил ребенка на переходе в Ростовской области

26 сентября 2023, 05:52
Фото: 1MI
В Ростовской области водитель грузового автомобиля сбил 10-летнюю девочку, пытавшуюся перейти дорогу, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось в дневное время на дороге Азов — Александровка — Староминская. Водитель MAN не стал пропускать на переходе ребенка и сбил его.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение», — прокомментировали в управлении.

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О состоянии пострадавшей информации нет. Авария произошла 25 сентября в 14.40 мск.

Ранее водитель сбил насмерть женщину на М-4 в Ростовской области и сбежал. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азов#Авария#Происшествие#Медицинское учреждение#Дорожно-транспортное происшествие#УГИБДД#Пешеход#MAN#Александровка
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