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Published Сегодня, 10:27

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Жители в Ростовской области массово публикуют фото инверсионных следов в небе

Жители в Ростовской области массово публикуют фото инверсионных следов в небе

26 сентября 2023, 10:27
Фото: unsplash
Жители в Ростовской области массово публикуют фото инверсионных следов в небе
Жители Ростовской области во вторник, 26 сентября. заметили в небе необычные белые следы, сообщили они в соцсетях.

В частности, жители Таганрога стали фотографировать появившиеся в небе белые следы и размещать снимки в Интернете. Горожане заявили, что слышали также громкий звук, похожий на взрыв.

Оказалось, что причиной являются проводимые учения, организованные за территорией города. Об этом рассказал глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

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Сити-менеджер попросил горожан сохранять спокойствие. О том, что в регионе организовали учения, заявили и в правительстве области.

Изначально Telegram-каналы писали о возможном падении беспилотника, но эта информация не подтвердилась.

Ранее упавший беспилотник принес разрушения в центре Ростова-на-Дону 7 сентября. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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