Жители в Ростовской области массово публикуют фото инверсионных следов в небе

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
В частности, жители Таганрога стали фотографировать появившиеся в небе белые следы и размещать снимки в Интернете. Горожане заявили, что слышали также громкий звук, похожий на взрыв.
Оказалось, что причиной являются проводимые учения, организованные за территорией города. Об этом рассказал глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.
Сити-менеджер попросил горожан сохранять спокойствие. О том, что в регионе организовали учения, заявили и в правительстве области.
Изначально Telegram-каналы писали о возможном падении беспилотника, но эта информация не подтвердилась.
Ранее упавший беспилотник принес разрушения в центре Ростова-на-Дону 7 сентября. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.