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Published Сегодня, 06:59

Modified Сегодня, 07:01

Updated Сегодня, 07:01

Жители в Ростовской области увидели северное сияние

Жители в Ростовской области увидели северное сияние

26 сентября 2023, 06:59
Фото: pxhere.com
Жители в Ростовской области увидели северное сияние
Жители юга страны, в том числе Ростовской области, ночью могли наблюдать северное сияние, сообщили они в Telegram-каналах.

Необычное атмосферное явление заметили жители нескольких регионов. В том числе Саратовской, Тамбовской, Волгоградской и Ростовской областей.

«В ночь на вторник, 26 сентября, произошло яркое и очень южное сияние. Оно началось примерно в 01.55 мск и продлилось около 15 минут, после чего продолжилось около 04.50», — пишут каналы.

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Необычное атмосферное явление заметили жители нескольких регионов. В том числе Саратовской, Тамбовской, Волгоградской и Ростовской областей.Необычное атмосферное явление заметили жители нескольких регионов. В том числе Саратовской, Тамбовской, Волгоградской и Ростовской областей.
Необычное атмосферное явление заметили жители нескольких регионов. В том числе Саратовской, Тамбовской, Волгоградской и Ростовской областей.
Фото: Сергей Таранцов / vk.com

Пользователи в комментариях написали, что им понравилось увиденное.

«Как красиво», — пишут местные жители.

«Магия природы… Глаз не отвести», — говорится в комментариях.

Ранее образование смерча на Гребном канале в Ростове засняли на видео очевидцы. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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