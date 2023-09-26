Жители в Ростовской области увидели северное сияние

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Необычное атмосферное явление заметили жители нескольких регионов. В том числе Саратовской, Тамбовской, Волгоградской и Ростовской областей.
«В ночь на вторник, 26 сентября, произошло яркое и очень южное сияние. Оно началось примерно в 01.55 мск и продлилось около 15 минут, после чего продолжилось около 04.50», — пишут каналы.
Пользователи в комментариях написали, что им понравилось увиденное.
«Как красиво», — пишут местные жители.
«Магия природы… Глаз не отвести», — говорится в комментариях.
Ранее образование смерча на Гребном канале в Ростове засняли на видео очевидцы. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.