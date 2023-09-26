Жителя в Ростовской области осудили за нападение на девушек и изнасилования

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
В октябре 2022 года житель Каменска-Шахтинского надругался над 34-летней женщиной. А через месяц совершил преступления в отношении двух девушек в возрасте 16 и 19 лет, в том числе несовершеннолетнюю он изнасиловал.
Нападавшего удалось задержать, в отношении него возбудили уголовное дело. После этого его заключили под стражу.
«Теперь суд назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в Следкоме.
Ранее ростовчанин забил утюгом пенсионера, испугавшись изнасилования.