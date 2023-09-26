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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Жителя в Ростовской области осудили за нападение на девушек и изнасилование

Жителя в Ростовской области осудили за нападение на девушек и изнасилования

26 сентября 2023, 13:03
Фото: rostovgazeta.ru
Жителя в Ростовской области осудили за нападение на девушек и изнасилование
В Ростовской области огласили приговор местному жителю, который нападал на девушек, сообщили в региональном УСКР.

В октябре 2022 года житель Каменска-Шахтинского надругался над 34-летней женщиной. А через месяц совершил преступления в отношении двух девушек в возрасте 16 и 19 лет, в том числе несовершеннолетнюю он изнасиловал.

Нападавшего удалось задержать, в отношении него возбудили уголовное дело. После этого его заключили под стражу.

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«Теперь суд назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в Следкоме.

Ранее ростовчанин забил утюгом пенсионера, испугавшись изнасилования.

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