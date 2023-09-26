Живодер из Батайска оторвал голову голубю в парке на глазах у детей

По ее словам, вряд ли просто так кто-то решился оторвать голову живому существу. «Касательно конкретного этого случая, я видела в интернете, что мужчина завил о том, что он болен. Я четкий диагноз в этом случае ставить не имею права, но могу предположить, что у человека действительно есть какое-то расстройство», — замечает эксперт.