Живодер из Батайска оторвал голову голубю в парке на глазах у детей

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
По ее словам, вряд ли просто так кто-то решился оторвать голову живому существу. «Касательно конкретного этого случая, я видела в интернете, что мужчина завил о том, что он болен. Я четкий диагноз в этом случае ставить не имею права, но могу предположить, что у человека действительно есть какое-то расстройство», — замечает эксперт.
Психолог добавила, что одной из самых частых причин проявления агрессии к животным, являются детские травмы.
«Обычно так поступают те, над кем в детстве издевались или игнорировали. Или те, кто наблюдал насилие в семье. Для таких людей издевательства над слабыми — это способ самоутвердится, доказать, что он сильнее», — считает психолог.
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