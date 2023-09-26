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Published Сегодня, 15:52

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

Психолог объяснила, зачем батайчанин оторвал голову голубю на глазах у детей

Живодер из Батайска оторвал голову голубю в парке на глазах у детей

26 сентября 2023, 15:52
Фото: 1MI
Психолог объяснила, зачем батайчанин оторвал голову голубю на глазах у детей
Жители Батайска обсуждают в соцсетях поступок незнакомца, который городском парке на глазах у детей оторвал голубю голову. Инцидент очень напугал ребенка. Корреспондент RostovGazeta выяснил у ростовского психолога Маргариты Титовой, почему некоторые люди публично проявлять агрессию к животным.

По ее словам, вряд ли просто так кто-то решился оторвать голову живому существу. «Касательно конкретного этого случая, я видела в интернете, что мужчина завил о том, что он болен. Я четкий диагноз в этом случае ставить не имею права, но могу предположить, что у человека действительно есть какое-то расстройство», — замечает эксперт.

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Психолог добавила, что одной из самых частых причин проявления агрессии к животным, являются детские травмы.

«Обычно так поступают те, над кем в детстве издевались или игнорировали. Или те, кто наблюдал насилие в семье. Для таких людей издевательства над слабыми — это способ самоутвердится, доказать, что он сильнее», — считает психолог.

Ранее RostovGazeta писала о том, что живодеры содрали с собаки шкуру и бросили умирать рядом с подъездом в Ростове.

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