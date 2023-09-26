rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:19

Published Сегодня, 18:19

Modified Сегодня, 18:21

Updated Сегодня, 18:21

Зоолог объяснил ростовчанам, как вести себя при встрече с енотом

Зоолог объяснил ростовчанам, как вести себя при встрече с енотом

26 сентября 2023, 18:19
Фото: pxhere.com
Зоолог объяснил ростовчанам, как вести себя при встрече с енотом
Ростовчане заметили енота в районе школы №44. Очевидцы опубликовали видео с диким зверьком 25 сентября в социальных сетях. Еноты переносят массу опасных для людей заболеваний, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский зоолог Регина Ерофеева.

Как объяснила зоолог, в Ростовской области еноты встречаются не часто и обычно стараются избегать контакта с людьми.

«Обычно еноты выходят к людям за едой. На свалке добыть еду теперь стало проще, чем у себя в лесу. В нормальном состоянии енот, заметив человека, убежит или спрячется, но нападать не будет», — поясняет эксперт.

Енотов в ростовском енотокафе использовали без разрешения
Узнать подробнее

Регина Ерофеева добавляет, что при встрече с енотом не нужно пытаться его погладить или покормить из рук.

«Дикое животное может расценить это как агрессию. А если он укусит, то можно чем-нибудь заразиться», — предупреждает зоолог.

По ее словам, еноты переносят столбняк и бешенство, а также клещей, глистов и блох.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове поймали третьего дикого кабана, буянившего в городе.

Читайте также:
Биолог Липкович рассказал, откуда в Ростове появились дикие кабаныЗоолог Ерофеева рассказала, откуда в Ростове могли взяться дикие кабаныЖительница Ростовской области прятала диких кошек сервалов в гараже в Краснодаре
#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Природа#Животные#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь
Жители в Ростовской области массово публикуют фото инверсионных следов в небе
Сегодня, 10:27
Слухи о сбитом беспилотнике опровергли в Ростовской области
Сегодня, 10:23
«Неизменная стабильность»: кто и как кормит учеников в школах Ростова и области
Сегодня, 06:21
Рост цен на такси прогнозируют в Ростовской области
Сегодня, 06:59
СМИ заявили о проверках силовиками создателей резерва обороны Ростовской области
Сегодня, 07:10
Депутат Госдумы заявила, что военнослужащим на Дону не оказывали медпомощь
Сегодня, 08:44