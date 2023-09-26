Зоолог объяснил ростовчанам, как вести себя при встрече с енотом

Posted Сегодня, 18:19
Published Сегодня, 18:19
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
Как объяснила зоолог, в Ростовской области еноты встречаются не часто и обычно стараются избегать контакта с людьми.
«Обычно еноты выходят к людям за едой. На свалке добыть еду теперь стало проще, чем у себя в лесу. В нормальном состоянии енот, заметив человека, убежит или спрячется, но нападать не будет», — поясняет эксперт.
Регина Ерофеева добавляет, что при встрече с енотом не нужно пытаться его погладить или покормить из рук.
«Дикое животное может расценить это как агрессию. А если он укусит, то можно чем-нибудь заразиться», — предупреждает зоолог.
По ее словам, еноты переносят столбняк и бешенство, а также клещей, глистов и блох.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове поймали третьего дикого кабана, буянившего в городе.