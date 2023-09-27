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11-летнего мальчика, пропавшего из Центра помощи детям, нашли в Новочеркасске

27 сентября 2023, 11:52
В пресс-службе управления СК России по Ростовской области сообщили, что 11-летнего мальчика, который не вернулся в аксайский Центр помощи детям, нашли в городе Новочеркасске.

Ребенка обнаружили на улице вечером 26 сентября. Ведомство уточнило, что следователь уже провел беседу с ребенком и произвел медосмотр. По предварительной информации, не было никаких нарушений в отношении подростка, пишет «КП-Ростов-на-Дону».

На данный момент начата доследственная проверка, результаты которой определят дальнейшие действия. Напомним, что мальчик покинул учреждение 24 сентября 2023 года, после чего его местонахождение было неизвестно.

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