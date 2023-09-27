11-летнего мальчика, пропавшего из Центра помощи детям, нашли в Новочеркасске

Ребенка обнаружили на улице вечером 26 сентября. Ведомство уточнило, что следователь уже провел беседу с ребенком и произвел медосмотр. По предварительной информации, не было никаких нарушений в отношении подростка, пишет «КП-Ростов-на-Дону».