11-летнего мальчика, пропавшего из Центра помощи детям, нашли в Новочеркасске

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Ребенка обнаружили на улице вечером 26 сентября. Ведомство уточнило, что следователь уже провел беседу с ребенком и произвел медосмотр. По предварительной информации, не было никаких нарушений в отношении подростка, пишет «КП-Ростов-на-Дону».
На данный момент начата доследственная проверка, результаты которой определят дальнейшие действия. Напомним, что мальчик покинул учреждение 24 сентября 2023 года, после чего его местонахождение было неизвестно.