«Аэрофлот» будет выполнять рейсы в Санкт-Петербург из трех московских аэропортов

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Обслуживанием нового направления будет заниматься компания «Россия» — дочерняя авиакомпания группы «Аэрофлот», пишет издание kursdela.biz.
Стоит отметить, что данная компания уже обслуживает полеты в международные аэропорты Внуково и в Шереметьево. Теперь к ним добавится еще и Домодедово.
Группа «Аэрофлот» расширила свое предложение на рынке авиационных перевозок, реализовав планы по налаживанию рейсов из Санкт-Петербурга в столичный аэропорт. Этот момент подчеркнул Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «АвиаПорт». Рейсы в Домодедово эксперт назвал новой возможностью для пассажиров на юге и юго-востоке Москвы.
Пантелеев подчеркнул, что между тремя самыми крупными московскими аэропортами достаточно большое расстояние. Столицу условно можно разделить на районы, которые «тяготеют» к какому-либо из этих аэропортов или площади трех вокзалов, с которых можно отправиться наземным транспортом.
Эксперт подчеркнул, что перемещение по столице на наземном транспорте может занимать продолжительное время. В связи с этим возможность выбора аэропорта в мегаполисе становится для пассажиров достаточно привлекательной возможностью.
Уточняется, что для рейсов из Пулково в Домодедово задействуют воздушные судна Airbus A319. На сегодняшний день предполагается, что авиарейсы по этому направлению будут совершаться дважды в сутки.
В случае устойчивого спроса «Аэрофлот» в перспективе может запустить более частые ежедневные рейсы из Пулково в Домодедово, считает Олег Пантелеев.
Напомним, что группа «Аэрофлот» является самым крупным игроком на российском рынке гражданской авиации. За 2022 год пассажиропоток авиакомпании (включая компании «Победа» и «Россия») составил 40,7 миллиона человек. Маршрутная сеть авиаперевозчика постоянно расширяется.