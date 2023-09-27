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Published Сегодня, 07:23

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Updated Сегодня, 07:25

«Аэрофлот» будет выполнять рейсы в Санкт-Петербург из трех московских аэропортов

«Аэрофлот» будет выполнять рейсы в Санкт-Петербург из трех московских аэропортов

27 сентября 2023, 07:23
Фото: АО «Авиакомпания Россия»
Крупнейшая российская компания «Аэрофлот» сообщила о намерении запустить авиарейсы из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге в московский аэропорт Домодедово. Дата первого рейса уже определена. Это 29 октября. Билеты на самолет уже продаются.

Обслуживанием нового направления будет заниматься компания «Россия» — дочерняя авиакомпания группы «Аэрофлот», пишет издание kursdela.biz.

Стоит отметить, что данная компания уже обслуживает полеты в международные аэропорты Внуково и в Шереметьево. Теперь к ним добавится еще и Домодедово.

Группа «Аэрофлот» расширила свое предложение на рынке авиационных перевозок, реализовав планы по налаживанию рейсов из Санкт-Петербурга в столичный аэропорт. Этот момент подчеркнул Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «АвиаПорт». Рейсы в Домодедово эксперт назвал новой возможностью для пассажиров на юге и юго-востоке Москвы.

Пантелеев подчеркнул, что между тремя самыми крупными московскими аэропортами достаточно большое расстояние. Столицу условно можно разделить на районы, которые «тяготеют» к какому-либо из этих аэропортов или площади трех вокзалов, с которых можно отправиться наземным транспортом.

Эксперт подчеркнул, что перемещение по столице на наземном транспорте может занимать продолжительное время. В связи с этим возможность выбора аэропорта в мегаполисе становится для пассажиров достаточно привлекательной возможностью.

Уточняется, что для рейсов из Пулково в Домодедово задействуют воздушные судна Airbus A319. На сегодняшний день предполагается, что авиарейсы по этому направлению будут совершаться дважды в сутки.

В случае устойчивого спроса «Аэрофлот» в перспективе может запустить более частые ежедневные рейсы из Пулково в Домодедово, считает Олег Пантелеев.

Напомним, что группа «Аэрофлот» является самым крупным игроком на российском рынке гражданской авиации. За 2022 год пассажиропоток авиакомпании (включая компании «Победа» и «Россия») составил 40,7 миллиона человек. Маршрутная сеть авиаперевозчика постоянно расширяется.

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