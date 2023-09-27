«Аэрофлот» будет выполнять рейсы в Санкт-Петербург из трех московских аэропортов

Пантелеев подчеркнул, что между тремя самыми крупными московскими аэропортами достаточно большое расстояние. Столицу условно можно разделить на районы, которые «тяготеют» к какому-либо из этих аэропортов или площади трех вокзалов, с которых можно отправиться наземным транспортом.