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Published Сегодня, 06:20

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Архитектор Кирьязиев рассказал, какие дома в Ростове могут выдержать землетрясение

Архитектор рассказал, какие дома в Ростове способны выдержать землетрясение

27 сентября 2023, 06:20
Фото: pxhere.com
Архитектор Кирьязиев рассказал, какие дома в Ростове могут выдержать землетрясение
Уровень сейсмостойкости заложен в нормативах строительства, но у нас он небольшой. Ростовская область находится в степной зоне, где землетрясения маловероятны, сообщил RostovGazeta архитектор Владимир Кирьязиев.

По словам экспертов, Ростовская область расположена в относительно спокойной зоне, и вероятность землетрясений здесь крайне мала.

Однако в Сети встречается информация о том, что последнее землетрясение на Дону произошло в 2016 году. И хотя в квартирах подвигалась мебель, разрушений не наблюдалось. Тем не менее, архитектор напоминает и о землетрясении в Ростове в 80-х годах.

«Я помню, когда оно произошло. Покачались стены домов, лампы. Вроде бы ничего серьезного, но ощущения были очень неприятные», — отмечает Владимир Кирьязиев.

По словам архитектора, в нормативах строительства домов в Ростовской области заложен уровень сейсмостойкости.

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«Самые прочные — это каркасно-монолитные дома с навесными фасадами. У них монолитный каркас, колонны и перекрытия. Таких домов много в Ростове. Практически все новые жилые комплексы строят сейчас по этой технологии», — уверен собеседник.

На втором месте по сейсмостойкости находятся кирпичные дома с несущими кирпичными стенами и сборными железобетонными перекрытиями. Они появлялись в Ростове в 70-80 годы. Самое последнее место по сейсмостойкости эксперт отдает крупнопанельным домам, активное строительство которых пришлось на 60-70 годы.

Самое последнее место по сейсмостойкости эксперт отдает крупнопанельным домам, активное строительство которых пришлось на 60-70 годы.Самое последнее место по сейсмостойкости эксперт отдает крупнопанельным домам, активное строительство которых пришлось на 60-70 годы.
Самое последнее место по сейсмостойкости эксперт отдает крупнопанельным домам, активное строительство которых пришлось на 60-70 годы.
Фото: pxhere.com

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