Архитектор рассказал, какие дома в Ростове способны выдержать землетрясение

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
По словам экспертов, Ростовская область расположена в относительно спокойной зоне, и вероятность землетрясений здесь крайне мала.
Однако в Сети встречается информация о том, что последнее землетрясение на Дону произошло в 2016 году. И хотя в квартирах подвигалась мебель, разрушений не наблюдалось. Тем не менее, архитектор напоминает и о землетрясении в Ростове в 80-х годах.
«Я помню, когда оно произошло. Покачались стены домов, лампы. Вроде бы ничего серьезного, но ощущения были очень неприятные», — отмечает Владимир Кирьязиев.
По словам архитектора, в нормативах строительства домов в Ростовской области заложен уровень сейсмостойкости.
«Самые прочные — это каркасно-монолитные дома с навесными фасадами. У них монолитный каркас, колонны и перекрытия. Таких домов много в Ростове. Практически все новые жилые комплексы строят сейчас по этой технологии», — уверен собеседник.
На втором месте по сейсмостойкости находятся кирпичные дома с несущими кирпичными стенами и сборными железобетонными перекрытиями. Они появлялись в Ростове в 70-80 годы. Самое последнее место по сейсмостойкости эксперт отдает крупнопанельным домам, активное строительство которых пришлось на 60-70 годы.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему виновниками землетрясения в Ростовской области могут стать люди.