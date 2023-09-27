Архитектор рассказал, какие дома в Ростове способны выдержать землетрясение

Однако в Сети встречается информация о том, что последнее землетрясение на Дону произошло в 2016 году. И хотя в квартирах подвигалась мебель, разрушений не наблюдалось. Тем не менее, архитектор напоминает и о землетрясении в Ростове в 80-х годах.