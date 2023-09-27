Астроном из Ростовской области предупредил жителей о метеорном потоке Дракониды

Posted Сегодня, 20:59
Published Сегодня, 20:59
Modified Сегодня, 20:59
Updated Сегодня, 20:59
Астроном отметил, что вплоть до октября можно будет наблюдать на небосводе Марс. Лучше всего можно разглядеть планету при помощи телескопа, но и невооружённым глазом её тоже видно.
«С начала осени и до зимы отчетливее будут видны более удалённые от нас планеты — это Юпитер, Сатурн, Уран и даже Нептун», — рассказывает эксперт.
Сергей Жмайлов добавляет, что уже 9 октября в небе над Ростовской областью начнётся звездопад.
«Звездопад, который будет видно — это метеорный поток Дракониды. Он продлится четверо суток, с 6 по 10 октября», — объяснил астроном.
Пик звездопада, по словам собеседника RostovGazeta, придётся в ночь с 8 на 9 октября.
Напомним, Ветреную и теплую погоду пообещали ростовчанам с 20 сентября.