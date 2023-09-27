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Планеты и звездопад: астроном рассказал, что можно будет увидеть в небе над Ростовом

Астроном из Ростовской области предупредил жителей о метеорном потоке Дракониды

27 сентября 2023, 20:59
Фото: 1MI
Планеты и звездопад: астроном рассказал, что можно будет увидеть в небе над Ростовом
Планеты солнечной системы очень хорошо можно разглядеть из Ростовской области в начале осени, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский астроном Сергей Жмайлов

Астроном отметил, что вплоть до октября можно будет наблюдать на небосводе Марс. Лучше всего можно разглядеть планету при помощи телескопа, но и невооружённым глазом её тоже видно.

«С начала осени и до зимы отчетливее будут видны более удалённые от нас планеты — это Юпитер, Сатурн, Уран и даже Нептун», — рассказывает эксперт.

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Сергей Жмайлов добавляет, что уже 9 октября в небе над Ростовской областью начнётся звездопад.

«Звездопад, который будет видно — это метеорный поток Дракониды. Он продлится четверо суток, с 6 по 10 октября», — объяснил астроном.

Пик звездопада, по словам собеседника RostovGazeta, придётся в ночь с 8 на 9 октября.

Напомним, Ветреную и теплую погоду пообещали ростовчанам с 20 сентября.

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