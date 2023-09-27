Астроном назвал места в Ростовской области, где лучше видно метеорный поток Дракониды

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
По мнению эксперта, самой удачной точкой для наблюдения метеорного потока Дракониды, который пройдёт с 6 по 10 октября, станет район города Зверево.
«Зверево находится на Донецком кряже, самой высокой точке Ростовской области. Сам по себе город небольшой и активной засветки на небо не дает. Но лучше все равно будет отъехать немного за город», — советует эксперт.
Он добавляет, что в час с неба будет «падать» от 300 до 1000 метеоров.
«В потоке Дракониды метеоры красивых желто-красных оттенков. В ясную ночь, без луны и вдали от города это будет заметно», — отмечает эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове сделали прототип водного такси для затопленных после дождей улиц.