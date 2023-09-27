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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Астроном рассказал, где в Ростовской области будет лучше видно звездопад в октябре

Астроном назвал места в Ростовской области, где лучше видно метеорный поток Дракониды

27 сентября 2023, 13:59
Фото: rostovgazeta.ru
Астроном рассказал, где в Ростовской области будет лучше видно звездопад в октябре

Жители Ростовской области смогут увидеть метеорный поток Дракониды в октябре

Вблизи больших городов метеорный поток будет почти незаметен, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский астроном Сергей Жмайлов.

По мнению эксперта, самой удачной точкой для наблюдения метеорного потока Дракониды, который пройдёт с 6 по 10 октября, станет район города Зверево.

«Зверево находится на Донецком кряже, самой высокой точке Ростовской области. Сам по себе город небольшой и активной засветки на небо не дает. Но лучше все равно будет отъехать немного за город», — советует эксперт.

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Он добавляет, что в час с неба будет «падать» от 300 до 1000 метеоров.

«В потоке Дракониды метеоры красивых желто-красных оттенков. В ясную ночь, без луны и вдали от города это будет заметно», — отмечает эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове сделали прототип водного такси для затопленных после дождей улиц.

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#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Звезды#Зверево#Звездопад
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