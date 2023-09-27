Банк ЗЕНИТ поднял ставки по вкладам до 12,25% годовых

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Максимальная ставка 12,25% действует для «новых клиентов», у которых в течение 180 календарных дней до даты заключения договора вклада и в дату обращения в банк, отсутствовали действующие договоры срочных вкладов. При этом срок размещения средств должен составлять 181 день.
Открыть вклад «Меридиан» можно на сумму от 50 тыс. рублей и на срок 91, 181 или 360 дней. Проценты выплачиваются в конце срока действия вклада. Также возможна пролонгация на условиях продукта «Высокий доход». Пополнение и расходные операции не предусмотрены.
Ранее, по вкладу «Высокий доход» выросла ставка до 10,65% годовых. Открыть продукт можно на сумму от 30 тыс. рублей и на срок от 1 месяца до 3 лет с последующей пролонгацией. Проценты выплачиваются в конце срока вклада.
Подробнее с условиями и процентными ставками можно ознакомиться на сайте Банка.