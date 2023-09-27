rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Банк ЗЕНИТ поднял ставки по вкладам до 12,25% годовых

Банк ЗЕНИТ поднял ставки по вкладам до 12,25% годовых

27 сентября 2023, 13:44
Фото: Банк ЗЕНИТ
Банк ЗЕНИТ увеличил доходность по вкладам до 12,25% годовых. Клиенты могут разместить средства во вклад в офисах, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» и интернет-банке.

Максимальная ставка 12,25% действует для «новых клиентов», у которых в течение 180 календарных дней до даты заключения договора вклада и в дату обращения в банк, отсутствовали действующие договоры срочных вкладов. При этом срок размещения средств должен составлять 181 день.

Открыть вклад «Меридиан» можно на сумму от 50 тыс. рублей и на срок 91, 181 или 360 дней. Проценты выплачиваются в конце срока действия вклада. Также возможна пролонгация на условиях продукта «Высокий доход». Пополнение и расходные операции не предусмотрены.

Ранее, по вкладу «Высокий доход» выросла ставка до 10,65% годовых. Открыть продукт можно на сумму от 30 тыс. рублей и на срок от 1 месяца до 3 лет с последующей пролонгацией. Проценты выплачиваются в конце срока вклада.

Подробнее с условиями и процентными ставками можно ознакомиться на сайте Банка.

Подпишитесь
ФСБ искала мигрантов на «Темернике» в Ростове, а у курильщикам создают новые проблемы
Сегодня, 15:14
Жителей Ростовской области предупредили о работе экстренных сирен 4 октября
Сегодня, 15:00
На левом берегу Дона в Ростове могут построить очередной отель или ТЦ
Сегодня, 14:05
Астроном назвал места в Ростовской области, где лучше видно метеорный поток Дракониды
Сегодня, 13:59
Водители автобусов в Ростове рассказали об откатах начальнику колонны
Сегодня, 12:55
Самолет ростовского перевозчика не смог лететь из-за проблем с двигателем
Сегодня, 13:53