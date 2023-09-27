Банк ЗЕНИТ поднял ставки по вкладам до 12,25% годовых

Ранее, по вкладу «Высокий доход» выросла ставка до 10,65% годовых. Открыть продукт можно на сумму от 30 тыс. рублей и на срок от 1 месяца до 3 лет с последующей пролонгацией. Проценты выплачиваются в конце срока вклада.