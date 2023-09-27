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Бойцы Росгвардии вернулись в Ростовскую область из зоны спецоперации

Бойцы Росгвардии вернулись в Ростовскую область из зоны спецоперации

27 сентября 2023, 05:41
Фото: 1MI
В Ростовскую область вернулись бойцы Росгвардии, которые выполняли служебно-боевые задачи в зоне СВО, сообщили в правительстве региона.

Бойцов торжественно встретили под аккомпанемент военного оркестра. Им передали слова благодарности за выполнение задач.

«Показателем вашего высочайшего профессионализма является то, что при выполнении большого количества задач вы не понесли безвозвратных потерь. Родина высоко оценила ваши заслуги», — сообщил замгубернатора Михаил Корнеев.

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Он добавил, что во время спецоперации награды получили 120 офицеров и прапорщиков Росгвардии.

Ранее очередную партию помощи для военнослужащих на СВО отправили из Мясниковского района. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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