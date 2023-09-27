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Бывшего высокопоставленного сотрудника ДПС осудили в Ростове за взятки

Бывшего высокопоставленного сотрудника ДПС осудили в Ростове за взятки

27 сентября 2023, 10:49
Фото: rostovgazeta.ru
Бывшего высокопоставленного сотрудника ДПС осудили в Ростове за взятки
В Ростове-на-Дону огласили приговор бывшему высокопоставленному сотруднику ДПС, которого обвинили в получении взяток от подчиненных, сообщили в региональном УФСБ.

По данным управления, на скамье подсудимых оказался капитан полиции Игорь Лубнин, который вымогал деньги у подчиненных. За это он обещал им покровительство по службе.

Когда это стало известно, то Лубнин стал фигурантом пяти уголовных дел. Также дела завели в отношении 10 инспекторов ДПС за дачу взяток.

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Кроме того, восемь уголовных дел возбудили против старшего лейтенанта полиции Алексея Фоменко за получение взяток от подчиненных.

Теперь суд приговорил Лубнина к 6 годам и 10 месяцам заключения, а также оштрафовал его на два миллиона рублей. Дело Фоменко рассматривается в суде.

Ранее экс-борца с коррупцией осудили в Новочеркасске по делу о взятке.

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