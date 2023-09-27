Бывшего высокопоставленного сотрудника ДПС осудили в Ростове за взятки

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
По данным управления, на скамье подсудимых оказался капитан полиции Игорь Лубнин, который вымогал деньги у подчиненных. За это он обещал им покровительство по службе.
Когда это стало известно, то Лубнин стал фигурантом пяти уголовных дел. Также дела завели в отношении 10 инспекторов ДПС за дачу взяток.
Кроме того, восемь уголовных дел возбудили против старшего лейтенанта полиции Алексея Фоменко за получение взяток от подчиненных.
Теперь суд приговорил Лубнина к 6 годам и 10 месяцам заключения, а также оштрафовал его на два миллиона рублей. Дело Фоменко рассматривается в суде.
Ранее экс-борца с коррупцией осудили в Новочеркасске по делу о взятке.