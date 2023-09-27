Депутат Гордумы Оськина заявила, что за ней следили и угрожали в Ростове

«Он постоянно намекал, что является сотрудником очень важных ведомств, и его родители такие же. Убеждал нас договориться мирно. Но с условием, чтобы мой муж на камеру признал свою вину и извинился. А потом, возможно, как-то компенсировал бы ущерб. Но я посчитала разумным обратиться в полицию, — говорит депутат. — А позже мы увидели, как на пропускном пункте полиции этому молодому человеку выдали КУСП. Оказалось, он уже подал заявление на моего мужа за то, что тот якобы преграждал ему путь и вел себя некорректно. В свою очередь, мы тоже подали заявление. Так что этим вопросом теперь будут заниматься органы правопорядка».