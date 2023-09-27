Депутат Гордумы Оськина заявила, что за ней следили и угрожали в Ростове

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Собеседница рассказывает, что хотя и сразу обратила внимание на следовавший целый день за ней белый автомобиль, особого внимания этому не придала.
«И не вспомнила бы об этом. Но 21 сентября на переулке возле моего дома, наперерез движению моего автомобиля снова подъехала эта машина. Правда тогда за рулем была не я — мой муж», — говорит Наталья Оськина.
Депутат подчеркивает, что человек из белого автомобиля открыл окно, стал угрожать, махать руками и требовать освободить место. После чего ударил машину депутата в бампер, пытаясь выдавить ее с дороги.
«Муж собирался позвонить в ГИБДД, но это был день, когда у многих не работали мобильные», — отмечает депутат.
В итоге, инцидент все-таки разрешился, и о нем благополучно забыли.
«А на следующий день мне поступил звонок с неизвестного номера. Разговор начался с вопроса — знаю ли я, где находится мой муж. Мне также сообщили, что якобы он обидел сына уважаемого сотрудника, и с ним предстоит серьезный разговор. Также мне сказали, что искали меня и в офисе, и по месту жительства, и не нашли. Поэтому в срочном порядке рекомендуют договориться по поводу вчерашних событий», — рассказывает Наталья Оськина.
Депутат добавляет, что угрозы ей на мобильный поступали неоднократно. Из них было понятно, что люди хорошо осведомлены о месте жительства и работы депутата, о ее муже, том, в какой школе учатся ее дети.
После очередных угроз, депутат решила обратиться к помощи органов правопорядка. А возле полиции договорилась встретиться с этим молодым человеком.
«Он постоянно намекал, что является сотрудником очень важных ведомств, и его родители такие же. Убеждал нас договориться мирно. Но с условием, чтобы мой муж на камеру признал свою вину и извинился. А потом, возможно, как-то компенсировал бы ущерб. Но я посчитала разумным обратиться в полицию, — говорит депутат. — А позже мы увидели, как на пропускном пункте полиции этому молодому человеку выдали КУСП. Оказалось, он уже подал заявление на моего мужа за то, что тот якобы преграждал ему путь и вел себя некорректно. В свою очередь, мы тоже подали заявление. Так что этим вопросом теперь будут заниматься органы правопорядка».
Ранее RostovGazeta сообщала о том, как журналист из Новочеркасска рассказал о нападении на него депутата городской Думы.