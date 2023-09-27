Доля нелегального пива в Ростовской области достигла 40%

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
По итогам прошлого года доля нелегального пива на рынке в Ростовской области составила 41%. Это второе место среди регионов Южного федерального округа. Первое занимает Калмыкия. Там доля нелегального пива превысила 50%.
Руководитель аналитического направления в Центре развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Станислав Спектор заявил «Ъ», что причина этого кроется, прежде всего, в высоком спросе на пиво в целом. Также на ситуацию влияет большое количество в регионе баров, малых производителей и специализированных магазинов.
Эксперт отмечает, что доля нелегального пива больше в тех регионах, где у населения низкие доходы.
Напомним, согласно статистике, в Ростовской области местные жители в год выпивают от четырех до шести литров алкоголя.