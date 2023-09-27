Доля нелегального пива в Ростовской области достигла 40%

Руководитель аналитического направления в Центре развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Станислав Спектор заявил «Ъ», что причина этого кроется, прежде всего, в высоком спросе на пиво в целом. Также на ситуацию влияет большое количество в регионе баров, малых производителей и специализированных магазинов.