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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:10

Updated Сегодня, 16:10

В Ростовской области каждый второй литр пива выпущен нелегально

Доля нелегального пива в Ростовской области достигла 40%

27 сентября 2023, 16:07
Фото: 1MI
В Ростовской области каждый второй литр пива выпущен нелегально
В Ростовской области каждый второй литр пива выпущен нелегально, сообщил руководитель аналитического направления в Центре развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Станислав Спектор.

По итогам прошлого года доля нелегального пива на рынке в Ростовской области составила 41%. Это второе место среди регионов Южного федерального округа. Первое занимает Калмыкия. Там доля нелегального пива превысила 50%.

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Руководитель аналитического направления в Центре развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Станислав Спектор заявил «Ъ», что причина этого кроется, прежде всего, в высоком спросе на пиво в целом. Также на ситуацию влияет большое количество в регионе баров, малых производителей и специализированных магазинов.

Эксперт отмечает, что доля нелегального пива больше в тех регионах, где у населения низкие доходы.

Напомним, согласно статистике, в Ростовской области местные жители в год выпивают от четырех до шести литров алкоголя.

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