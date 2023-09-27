Эксперт объяснил, почему маски бесполезны против ковида

Один из экспертов по эпидемиологии и медицинской статистике, доктор медицинских наук Игорь Гундаров, поделился своим мнением на эту тему. Он отметил, что пример китайцев, которые носили маски без перерыва, не сняв их даже после окончания пандемии, свидетельствует об их низкой эффективности. Когда жители Китая наконец-то сняли маски, им пришлось столкнуться с повышенным количеством заболевших. В то время как в других странах, к 2023 году, уже достигнут популяционный иммунитет, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».