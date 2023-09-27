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Published Сегодня, 05:24

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Updated Сегодня, 05:29

ФАС не обнаружила нарушений в росте цен на топливо в Ростовской области

ФАС не обнаружила нарушений в росте цен на топливо в Ростовской области

27 сентября 2023, 05:24
Фото: 1MI
В Ростовской области антимонопольщики не выявили нарушений во время роста стоимости топлива, сообщил депутат Госдумы Евгений Бессонов.

Напомним, в течение лета в регионе резко выросли цены на топливо. Это стало причиной жалоб со стороны водителей.

Депутат опубликовал ответ ФАС, в котором говорится, что цены на нефтепродукты не регулируются государством и формируются на рыночной основе. Говорится, что с начала года стоимость дизельного топлива в донском регионе выросла на 3,3%.

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Антимонопольщики сообщили, что проводят мониторинг текущей ситуации на рынке нефтепродуктов. Однако о каких-либо нарушениях в сообщении не говорится.

При этом ранее Ростовстат сообщал, что дизельное топливо подорожало на 9% в Ростовской области за месяц.

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