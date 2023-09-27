ФАС не обнаружила нарушений в росте цен на топливо в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Напомним, в течение лета в регионе резко выросли цены на топливо. Это стало причиной жалоб со стороны водителей.
Депутат опубликовал ответ ФАС, в котором говорится, что цены на нефтепродукты не регулируются государством и формируются на рыночной основе. Говорится, что с начала года стоимость дизельного топлива в донском регионе выросла на 3,3%.
Антимонопольщики сообщили, что проводят мониторинг текущей ситуации на рынке нефтепродуктов. Однако о каких-либо нарушениях в сообщении не говорится.
При этом ранее Ростовстат сообщал, что дизельное топливо подорожало на 9% в Ростовской области за месяц.