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Posted Сегодня, 15:14

Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

ФСБ искала мигрантов на «Темернике» в Ростове, а у курильщикам создают новые проблемы

ФСБ искала мигрантов на «Темернике» в Ростове, а у курильщикам создают новые проблемы

27 сентября 2023, 15:14
Фото: Midjourney
ФСБ искала мигрантов на «Темернике» в Ростове, а у курильщикам создают новые проблемы
Силовики оцепили рынок «Темерник» в Ростове из-за нелегальных мигрантов, тем временем власти задумываются о ликвидации всех табачных ларьков в регионе, а суд вынес приговор бывшему высокопоставленному сотруднику ДПС.

Рейд на рынке

Жители Ростова сообщили, что сегодня утром силовики оцепили рынок «Темерник» на Северном. Они перекрыли все входы и выходы оттуда. Посетителей некоторое время не выпускали с территории рынка.

В ФСБ журналистам уточнили, что на «Темернике» проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по линии противодействия незаконной миграции. Рейд был запланирован заранее и носит «предупредительно-профилактический характер».

В ФСБ также уточнили, что организовывают подобные мероприятия, в том числе, в целях противодействия терроризму.

Жители Ростова сообщили, что сегодня утром силовики оцепили рынок «Темерник» на Северном. Жители Ростова сообщили, что сегодня утром силовики оцепили рынок «Темерник» на Северном.
Жители Ростова сообщили, что сегодня утром силовики оцепили рынок «Темерник» на Северном.
Фото: 1MI
Силовики оцепили рынок «Темерник» в Ростове-на-Дону
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Ликвидация «табачек»

Депутат Заксобрания Игорь Бураков заявил, что в Ростовской области необходимо запретить продажу табачной продукции на рынках и в ларьках. Он уточнил, что несмотря на постоянный контроль за оборотом табака, серьезных изменений в этой сфере не происходит. Из-за нелегальной табачной продукции бюджет региона, по оценкам Буракова, теряет до 20 миллиардов рублей в год.

«Нужно подорвать экономическую основу этого бизнеса, в которую втянуты тысячи людей, включая и недобросовестных контролеров», — говорит депутат.

Он добавил, что решать проблему надо на законодательном уровне, в том числе, вводя ограничение на продажу табака и запрет на его реализацию в ларьках и на рынках.

Он добавил, что решать проблему надо на законодательном уровне, в том числе, вводя ограничение на продажу табака и запрет на его реализацию в ларьках и на рынках.Он добавил, что решать проблему надо на законодательном уровне, в том числе, вводя ограничение на продажу табака и запрет на его реализацию в ларьках и на рынках.
Он добавил, что решать проблему надо на законодательном уровне, в том числе, вводя ограничение на продажу табака и запрет на его реализацию в ларьках и на рынках.
Фото: rostov-gorod.ru
Все табачные ларьки могут запретить в Ростовской области
Узнать подробнее

Поборы с подчиненных

В ФСБ сообщили, что суд в Ростове-на-Дону огласил приговор бывшему высокопоставленному сотруднику ДПС Игорю Лубнину. В органах он успел дослужиться до звания капитана полиции.

Лубнина признали виновными в вымогательстве денег у подчиненных. За взятку он обещал помочь им в продвижении по службе.

Известно, что Лубнин является фигурантом сразу пяти уголовных дел. Их завели и на 10 инспекторов, дававших ему взятку.

Известно, что Лубнин является фигурантом сразу пяти уголовных дел. Их завели и на 10 инспекторов, дававших ему взятку.Известно, что Лубнин является фигурантом сразу пяти уголовных дел. Их завели и на 10 инспекторов, дававших ему взятку.
Известно, что Лубнин является фигурантом сразу пяти уголовных дел. Их завели и на 10 инспекторов, дававших ему взятку.
Фото: pxhere

Суд приговорил Лубнина к шести годам и десяти месяцам заключения, а также оштрафовал его на два миллиона рублей.

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