ФСБ искала мигрантов на «Темернике» в Ростове, а у курильщикам создают новые проблемы

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Жители Ростова сообщили, что сегодня утром силовики оцепили рынок «Темерник» на Северном. Они перекрыли все входы и выходы оттуда. Посетителей некоторое время не выпускали с территории рынка.
В ФСБ журналистам уточнили, что на «Темернике» проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по линии противодействия незаконной миграции. Рейд был запланирован заранее и носит «предупредительно-профилактический характер».
В ФСБ также уточнили, что организовывают подобные мероприятия, в том числе, в целях противодействия терроризму.
Депутат Заксобрания Игорь Бураков заявил, что в Ростовской области необходимо запретить продажу табачной продукции на рынках и в ларьках. Он уточнил, что несмотря на постоянный контроль за оборотом табака, серьезных изменений в этой сфере не происходит. Из-за нелегальной табачной продукции бюджет региона, по оценкам Буракова, теряет до 20 миллиардов рублей в год.
«Нужно подорвать экономическую основу этого бизнеса, в которую втянуты тысячи людей, включая и недобросовестных контролеров», — говорит депутат.
Он добавил, что решать проблему надо на законодательном уровне, в том числе, вводя ограничение на продажу табака и запрет на его реализацию в ларьках и на рынках.
В ФСБ сообщили, что суд в Ростове-на-Дону огласил приговор бывшему высокопоставленному сотруднику ДПС Игорю Лубнину. В органах он успел дослужиться до звания капитана полиции.
Лубнина признали виновными в вымогательстве денег у подчиненных. За взятку он обещал помочь им в продвижении по службе.
Известно, что Лубнин является фигурантом сразу пяти уголовных дел. Их завели и на 10 инспекторов, дававших ему взятку.
Суд приговорил Лубнина к шести годам и десяти месяцам заключения, а также оштрафовал его на два миллиона рублей.