ФСБ искала мигрантов на «Темернике» в Ростове, а у курильщикам создают новые проблемы

Депутат Заксобрания Игорь Бураков заявил, что в Ростовской области необходимо запретить продажу табачной продукции на рынках и в ларьках. Он уточнил, что несмотря на постоянный контроль за оборотом табака, серьезных изменений в этой сфере не происходит. Из-за нелегальной табачной продукции бюджет региона, по оценкам Буракова, теряет до 20 миллиардов рублей в год.