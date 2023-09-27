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Стоимость выступления Басты после начала СВО подскочила с 5 миллионов до 8 миллионов рублей

Гонорар ростовчанина Басты за концерты вырос на 60% с начала СВО

27 сентября 2023, 16:37
Фото: Wikipedia.org
Стоимость выступления Басты после начала СВО подскочила с 5 миллионов до 8 миллионов рублей
Стоимость выступления ростовчанина Басты после начала СВО подскочила с пяти миллионов до восьми миллионов рублей, пишет портал «ЦНС».

После начала спецоперации многие российские артисты увеличили стоимость своих выступлений. Связано это с тем, что ряд исполнителей покинули страну, а потому вынужденно вырос спрос на оставшихся звезд эстрады.

Не стал исключением и рэп-исполнитель из Ростова-на-Дону Баста. До начала СВО его выступление стоило пять миллионов рублей. Однако сейчас цена на него выросла на 60% и составляет восемь миллионов рублей.

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Певица Zivert повысила стоимость своих сольных концертов с одного миллиона до четырех миллионов рублей. Также в три раза выросла цена на выступление Леонида Агутина.

Ранее ростовчанин Баста рассказал, сколько денег потратил на свою квартиру.

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