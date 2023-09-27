Гонорар ростовчанина Басты за концерты вырос на 60% с начала СВО

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
После начала спецоперации многие российские артисты увеличили стоимость своих выступлений. Связано это с тем, что ряд исполнителей покинули страну, а потому вынужденно вырос спрос на оставшихся звезд эстрады.
Не стал исключением и рэп-исполнитель из Ростова-на-Дону Баста. До начала СВО его выступление стоило пять миллионов рублей. Однако сейчас цена на него выросла на 60% и составляет восемь миллионов рублей.
Певица Zivert повысила стоимость своих сольных концертов с одного миллиона до четырех миллионов рублей. Также в три раза выросла цена на выступление Леонида Агутина.
Ранее ростовчанин Баста рассказал, сколько денег потратил на свою квартиру.