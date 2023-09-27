Инновации в подготовке строителей запустили на Сахалине: как развивается отрасль

— Конечно, самым масштабным и амбициозным является новый аэровокзал в Южно-Сахалинске. В этом году, 7 августа, мы торжественно открыли его для местных жителей и туристов, прилетающих в Сахалинскую область. Аэровокзал стал самым большим на Дальнем Востоке — его площадь составляет около 47,5 тысяч квадратных метров. В 2022 году старый аэропорт имени Антона Чехова обслужил более 1 млн пассажиров. Для устаревшего здания это высокая нагрузка. Новый аэровокзальный комплекс рассчитан на пассажиропоток примерно в 1,6 тысячи человек в час и может обслуживать до 5 миллионов пассажиров в год, что в 5 раз больше пропускной способности старого терминала. Для жителей нашего региона открытие нового аэровокзального комплекса — это грандиозное и долгожданное событие.