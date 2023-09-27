Инновации в подготовке строителей запустили на Сахалине: как развивается отрасль

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Детали и планы раскрыл министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых.
— Алексей Владиславович, в последние пять лет строительство на Сахалине и Курилах ставит рекорд за рекордом. Какие объекты, построенные на островах за это время, вы бы назвали самыми амбициозными и масштабными, и почему?
— Конечно, самым масштабным и амбициозным является новый аэровокзал в Южно-Сахалинске. В этом году, 7 августа, мы торжественно открыли его для местных жителей и туристов, прилетающих в Сахалинскую область. Аэровокзал стал самым большим на Дальнем Востоке — его площадь составляет около 47,5 тысяч квадратных метров. В 2022 году старый аэропорт имени Антона Чехова обслужил более 1 млн пассажиров. Для устаревшего здания это высокая нагрузка. Новый аэровокзальный комплекс рассчитан на пассажиропоток примерно в 1,6 тысячи человек в час и может обслуживать до 5 миллионов пассажиров в год, что в 5 раз больше пропускной способности старого терминала. Для жителей нашего региона открытие нового аэровокзального комплекса — это грандиозное и долгожданное событие.
— Как сейчас обстоят дела с кадрами в строительной отрасли Сахалина? Хватает ли специалистов? Как вы привлекаете кадры в отрасль?
— В области работает более 1500 строительных компаний. С учетом приезжих сотрудников в них трудится 26 тысяч человек. А средняя заработная плата в сфере строительства составляет 103 тысячи рублей. Мы понимаем, что на Сахалине есть потребность в строителях. Поэтому нами выстроена работа с Сахалинским государственным университетом по ряду направлений. За два года в обучении приняли участие 580 специалистов, в том числе специалисты службы технического заказчика муниципальных образований, представители главных распорядителей бюджетных средств региона, подрядных организаций и иных заинтересованных лиц.
СахГУ станет пилотным российским вузом, где стартует образовательная программа по информационно-аналитической системе «Цифровое управление строительством». Учебный курс будет состоять из пяти практических уроков для детального освоения функционала ЦУС. Платформа включает 12 основных модулей — от исполнительной документации до журнала производства работ. В ЦУС размещено более 30 предустановленных функциональных ролей для пользователей системы и более 100 настроенных инструментов для отображения аналитической информации по различным процессам проектирования и строительства объектов. В первом потоке примет участие пилотная группа из 13 студентов по направлению подготовки «Строительство». После прохождения курса студенты получат сертификаты, которые впоследствии повысят их шансы на трудоустройство в крупные строительные компании. Преподавателями курса станут педагоги СахГУ, прошедшие обучение и сертификацию по ИАС ЦУС.
Также отмечу, что наши студенты техникума строительства и ЖКХ в рамках отборочных соревнований чемпионата «Профессионалы 2023» в Красноярске одержали победу в компетенции «Технологии информационного моделирования BIM».
— Получают ли строители, которые возводят в том числе социально значимые объекты в Сахалинской области, поддержку региона? В чем она выражается?
— Одно из направлений нашей работы для поддержки застройщиков — переход на новый метод определения стоимости строительства, ресурсно-индексный. Система заработала с января 2023 года и позволила сделать максимально прозрачным и достоверным ценообразование при разработке смет, используемых в строительстве. Благодаря ей удается сократить сроки проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации, что упрощает подготовку к реализации важных строительных объектов.
Также, с целью перехода на ресурсно-индексный метод мы разделили Сахалинскую область на пять ценовых зон. В каждой из них учли разницу районных коэффициентов к заработной плате, географическое расположение и транспортные схемы доставки строительных материалов, которые существенно влияют на составление сметы. Эта трансформация обусловлена сложными климатическими условиями строительства на островах и обеспечением Сахалинской области участниками в конкурсных процедурах по возведению и реконструкции социально значимых объектов. Нами уже проработаны логистические маршруты доставки строительных ресурсов до каждой из ценовых зон. Также установлен экономически обоснованный среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда.
Также застройщики в 2022 году воспользовались возможностью уточнения цен контрактов на строительство объектов, которые были начаты в 2021–2022 годах. Цены на строй материалы выросли, застройщикам сложно продолжать вести свою деятельность в прежних условиях. Мы приняли постановление, которое способствовало увеличению цены контрактов по семи социально значимым объектам капитального строительства.
Помимо этого, мы применяем механизмы, которые доступны нам на федеральном уровне. Один из них — инфраструктурный бюджетный кредит. В ноябре 2021 года Сахалинской области одобрили заявку на проект комплексной реконструкции аэропорта Южно-Сахалинск им. А. П. Чехова. На строительство взлетно-посадочной полосы в регион направлено более 2,5 млрд рублей — кредит предоставлен в рамках программы «Инфраструктурное меню». Строительство ИВПП позволит обеспечить стабильную транспортную доступность островного региона России и станет принимать все типы воздушных судов без ограничений.
Второй механизм — это проекты реализуемые при непосредственном участии института развития «ДОМ.РФ», такие как строительство арендного жилья и инженерной инфраструктуры. На площадке Петербургского международного экономического форума подписано соглашение между «ДОМ.РФ» и Сахалинской области о строительстве арендных квартир. Проект реализован в рамках поручения президента Российской Федерации Владимира Путина о строительстве 10 тыс. квартир в Дальневосточном Федеральном округе. «ДОМ.РФ» профинансирует строительство шести корпусов 17-этажных домов в жилом комплексе «Уюн парк». Развитие рынка арендного жилья важно для привлечения и закрепления кадров на островах. Отмечу, что в этом проекте использован механизм концессионных соглашений, реализуемый через «ДОМ.РФ», который позволил нам профинансировать строительство инженерно-транспортной инфраструктуры. Сахалинская область является одним из основных пилотных регионов, использующих такой заем.
— Ввода в строй каких объектов социальной и экономической инфраструктуры, находящихся в состоянии строительства, вы ждете с особенным нетерпением?
— Таких достаточно много. В этом году мы завершаем строительство центра бокса на 440 мест в Южно-Сахалинске. В 2022 году начали возводить нефтегазовый индустриальный парк на 70 гектаров, который будет располагаться вблизи автодороги Южно-Сахалинск — Оха и железнодорожной ветки. Также работаем над многофункциональным агропарком, который позволит решить одну из главных проблем сельского хозяйства на островах — нехватку складских мощностей для хранения продовольствия. В 2024 году планируем запустить легкоатлетический манеж на улице Горького в Южно-Сахалинске на 400 мест.
Сейчас мы готовимся к началу строительных работ по модернизации Корсаковского порта. Этот проект полностью отвечает политике нашего государства, которое сегодня нацелено на сотрудничество со странами Востока.
— Сахалинская область сейчас строит не менее 500 тысяч квадратных метров жилья в год. Какова доля социального жилья в этом объеме?
— Наш регион второй год подряд, выполняя задачу губернатора Валерия Лимаренко, вводит рекордные объемы жилья. В 2021 году ввели 503 тысячи квадратных метров, в 2022 году — 504 тысячи квадратных метров. Мы планируем удерживать планку по вводу жилья на уровне 2021 и 2022 года. Для этого подготовили площадки, чтобы обеспечить аналогичные показатели ввода на ближайшие пять лет: у нас есть минимум 136 крупных участков, на которых готовы работать застройщики. Варианты новых перспективных площадок мы отбираем на еженедельных встречах с муниципалитетами.
В Сахалинской области в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию более 500 тысяч квадратных метров жилья, из них 146,9 тысяч — социальное. Большие объемы строительства позволяют нам ускоренными темпами расселять аварийное жилье. Федеральный центр поддерживает наш регион в этом направлении. Сахалинской области удалось привлечь беспрецедентные объемы федеральных средств на данные цели. В 2022 году островному региону одобрили поддержку в размере 11 млрд рублей, в 2023 году — еще 6 млрд. рублей. С учетом региональной доли софинансирования это позволит улучшить жилищные условия более 3 тысяч сахалинцев и курильчан. На сегодняшний день в рамках новой программы удалось расселить из аварийного фонда более 10 тысяч человек.