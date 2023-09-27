Климатолог Иошпа дал прогноз по пыльным бурям в Ростовской области

«Обычно ветер уносит верхний слой почвы. Но сейчас благодаря большому количеству влаги в почве появилось много растительности, которая задерживает этот слой. Поэтому ветер может подхватить только пыль, которая оседает на дорогах, зданиях и листьях деревьев. Однако из-за дождей пыли также стало немного», — уточнил эксперт.