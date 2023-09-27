Климатолог Иошпа дал прогноз по пыльным бурям в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Он рассказал «КП-Ростов-на-Дону», что пыльные бури не дойдут до донского региона. В течение последних 30 дней выпало значительное количество осадков. В отдельные дни были сильные дожди, которые превышали обычную месячную норму осадков.
«Обычно ветер уносит верхний слой почвы. Но сейчас благодаря большому количеству влаги в почве появилось много растительности, которая задерживает этот слой. Поэтому ветер может подхватить только пыль, которая оседает на дорогах, зданиях и листьях деревьев. Однако из-за дождей пыли также стало немного», — уточнил эксперт.
Ранее эколог Зайчиков рассказал, почему Ростовскую область накрывает пыльными бурями.