Модульбанк стал первым в рейтинге рентабельности российских банков

При составлении рейтинга учитывались показатели ста крупнейших банков по объему активов на 1 июля 2023 года, присутствовавшие в аналогичном рейтинге на 1 января 2022 года (безотносительно к месту по активам). Банки с отрицательным капиталом на указанные даты не учитывались.