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Модульбанк стал первым в рейтинге рентабельности российских банков

Модульбанк стал первым в рейтинге рентабельности российских банков

27 сентября 2023, 06:42
Фото: piqsels.com
Рейтинг рентабельности банков России по версии «Интерфакс — ЦЭА» возглавил Модульбанк. Отношение прибыли, полученной им за первое полугодие 2023 года, к размеру капитала на 1 июля 2023 года составило 58,56%.

При этом Модульбанк продемонстрировал почти двойной отрыв от банка «Держава», занимающего второе место в этом рейтинге.

Модульбанк также занимает место в первой десятке списка эффективности финансово-кредитных учреждений. Здесь его показатель отношения прибыли за первое полугодие 2023 года к объему активов на 1 июля текущего года составил 3,7%. В этом списке лидирует банк «Держава», сообщает gorod55.ru.

Глава Модульбанка Павел Семёнов отмечает, что первое место в рейтинге является результатом стратегических решений, принятых в 2020 году. С тех пор многие показатели банка значительно улучшились.

При составлении рейтинга учитывались показатели ста крупнейших банков по объему активов на 1 июля 2023 года, присутствовавшие в аналогичном рейтинге на 1 января 2022 года (безотносительно к месту по активам). Банки с отрицательным капиталом на указанные даты не учитывались.

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