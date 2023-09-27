Модульбанк стал первым в рейтинге рентабельности российских банков

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:42
При этом Модульбанк продемонстрировал почти двойной отрыв от банка «Держава», занимающего второе место в этом рейтинге.
Модульбанк также занимает место в первой десятке списка эффективности финансово-кредитных учреждений. Здесь его показатель отношения прибыли за первое полугодие 2023 года к объему активов на 1 июля текущего года составил 3,7%. В этом списке лидирует банк «Держава», сообщает gorod55.ru.
Глава Модульбанка Павел Семёнов отмечает, что первое место в рейтинге является результатом стратегических решений, принятых в 2020 году. С тех пор многие показатели банка значительно улучшились.
При составлении рейтинга учитывались показатели ста крупнейших банков по объему активов на 1 июля 2023 года, присутствовавшие в аналогичном рейтинге на 1 января 2022 года (безотносительно к месту по активам). Банки с отрицательным капиталом на указанные даты не учитывались.