Мужчину из Ростовской области осудили за ложное сообщение о взрыве

В Каменске-Шахтинском Ростовской области местный житель в состоянии опьянения решил отомстить соседке. Он позвонил в службу экстренной помощи по номеру 112 и сказал, что скоро взорвет многоэтажное здание.