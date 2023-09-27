Мужчину из Ростовской области осудили за ложное сообщение о взрыве

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Теперь в отношении этого мужчины возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, совершенное из хулиганских побуждений». Об этом сообщил прокурор Каменского района Александр Коростылев.
Материалы дела были направлены в суд, на котором мужчину признали виновным. Его приговорили к одному году ограничения свободы, пишет «КП-Ростов-на-Дону».