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Published Сегодня, 11:47

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Updated Сегодня, 11:51

Мужчину из Ростовской области осудили за ложное сообщение о взрыве

27 сентября 2023, 11:47
В Каменске-Шахтинском Ростовской области местный житель в состоянии опьянения решил отомстить соседке. Он позвонил в службу экстренной помощи по номеру 112 и сказал, что скоро взорвет многоэтажное здание.

Теперь в отношении этого мужчины возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, совершенное из хулиганских побуждений». Об этом сообщил прокурор Каменского района Александр Коростылев.

Материалы дела были направлены в суд, на котором мужчину признали виновным. Его приговорили к одному году ограничения свободы, пишет «КП-Ростов-на-Дону».

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