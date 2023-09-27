На левом берегу Дона в Ростове могут построить очередной отель или ТЦ

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
В Ростове за 120 миллионов рублей продают участок земли на Левом берегу города. Его площадь составляет 100 соток.
Продавец называет участок «эксклюзивным» и заверяет, что в ближайшие годы он только возрастет в цене. Построить там можно сразу несколько видов недвижимости, например, торгово-развлекательный центр, гостиницу, аквапарк, клуб или ресторан.
«Участок находится в уникальном месте, рядом с парком и понтонным мостом, связывающим участок с правым берегом Дона, в районе жилых комплексов Красный Аксай и „Город у реки“», — говорится в объявлении. Также продавец добавляет, что для круглогодичной доступности Зелёного острова планируется реконструкция понтонного моста, его заменит стационарный мост.
Уточняется, что на участке уже находятся два жилых дома, а также дом охраны и эллинг. Однако к нему пока не подведено водоснабжение, вместе с тем есть своя электроподстанция и канализация.
Ранее RostovGazeta писала, что высотки до 30 этажей могут появиться на Нариманова в Ростове