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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Участок на Левом берегу в Ростове продают за 120 млн руб под строительство ТЦ и отеля

На левом берегу Дона в Ростове могут построить очередной отель или ТЦ

27 сентября 2023, 14:05
Фото: 1MI
Участок на Левом берегу в Ростове продают за 120 млн руб под строительство ТЦ и отеля
В Ростове на Левом берегу выставили на продажу участок земли под строительство коммерческой недвижимости, соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

В Ростове за 120 миллионов рублей продают участок земли на Левом берегу города. Его площадь составляет 100 соток.

Продавец называет участок «эксклюзивным» и заверяет, что в ближайшие годы он только возрастет в цене. Построить там можно сразу несколько видов недвижимости, например, торгово-развлекательный центр, гостиницу, аквапарк, клуб или ресторан.

«Участок находится в уникальном месте, рядом с парком и понтонным мостом, связывающим участок с правым берегом Дона, в районе жилых комплексов Красный Аксай и „Город у реки“», — говорится в объявлении. Также продавец добавляет, что для круглогодичной доступности Зелёного острова планируется реконструкция понтонного моста, его заменит стационарный мост.

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Также продавец добавляет, что для круглогодичной доступности Зелёного острова планируется реконструкция понтонного моста, его заменит стационарный мост. Также продавец добавляет, что для круглогодичной доступности Зелёного острова планируется реконструкция понтонного моста, его заменит стационарный мост.
Также продавец добавляет, что для круглогодичной доступности Зелёного острова планируется реконструкция понтонного моста, его заменит стационарный мост. Также продавец добавляет, что для круглогодичной доступности Зелёного острова планируется реконструкция понтонного моста, его заменит стационарный мост.
Также продавец добавляет, что для круглогодичной доступности Зелёного острова планируется реконструкция понтонного моста, его заменит стационарный мост. Также продавец добавляет, что для круглогодичной доступности Зелёного острова планируется реконструкция понтонного моста, его заменит стационарный мост.
Также продавец добавляет, что для круглогодичной доступности Зелёного острова планируется реконструкция понтонного моста, его заменит стационарный мост.
Фото: Авито.ру

Уточняется, что на участке уже находятся два жилых дома, а также дом охраны и эллинг. Однако к нему пока не подведено водоснабжение, вместе с тем есть своя электроподстанция и канализация.

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