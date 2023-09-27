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Published Сегодня, 07:47

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Updated Сегодня, 07:50

Задержанный в Ростовской области диверсант заявил о работе на СБУ

Бывший главврач перинатального центра рассказал, почему ростовчанки мало рожают

27 сентября 2023, 07:47
Фото: 1MI
Задержанный в Ростовской области диверсант заявил о работе на СБУ
Вопросы увеличения рождаемости напрямую зависят от воспитания современной молодежи, сообщил RostovGazeta экс-главврач перинатального центра в Ростове Валерий Буштырев.

Напомним, что по данным Росстата, в Ростовской области вырос показатель смертности. А рождаемость продолжает снижаться. Таким образом, в регионе усугубляется ситуация с естественной убылью населения.

Экс-глава перинатального центра напоминает, что когда он учился в школе, школьников обучали овладению определенных навыков. Мальчиков учили мастерить, девочек — шить и готовить. Таким образом, с самого детства школьникам закладывали нормы и правила семейной жизни, в которой должны рождаться дети.

«Я всегда вспоминаю советское время. Тогда на крупных предприятиях, например, на Сельмаше, были очереди на квартиры. Да, не сразу, но квартиры выдавали. А знаете зачем? Чтобы создавать условия для семейной жизни. Поэтому и не было демографических проблем, ведь наряду с правильным воспитанием в семьях рождалось много малышей», — отмечает Валерий Буштырев.

«Я всегда вспоминаю советское время. Тогда, на крупных предприятиях, например, на Сельмаше, были очереди на квартиры. Да, не сразу, но квартиры выдавали. оэтому и не было демографических проблем, ведь наряду с правильным воспитанием в семьях рождалось много малышей», — отмечает Валерий Буштырев.«Я всегда вспоминаю советское время. Тогда, на крупных предприятиях, например, на Сельмаше, были очереди на квартиры. Да, не сразу, но квартиры выдавали. оэтому и не было демографических проблем, ведь наряду с правильным воспитанием в семьях рождалось много малышей», — отмечает Валерий Буштырев.
«Я всегда вспоминаю советское время. Тогда, на крупных предприятиях, например, на Сельмаше, были очереди на квартиры. Да, не сразу, но квартиры выдавали. оэтому и не было демографических проблем, ведь наряду с правильным воспитанием в семьях рождалось много малышей», — отмечает Валерий Буштырев.
Фото: cc by 4.0/wikimedia.org / © Вячеслав Аргенберг / http://www.vascoplanet.com/
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Сегодня, по словам доктора, у современной молодежи утрачено понимание главной ценности семьи — его вытесняют компьютерные игры и материальные ценности.

«Меня возмущает, когда я слышу, что семья не хочет детей потому, что у нее отсутствуют материальные блага. Но позвольте, раньше люди тоже жили не в хоромах, однако рожали детей. Ведь материальное — второстепенно. Обсыпьте человека золотом, но если у него нет мысли о создании семьи, то ничего не изменится», — убежден эксперт.

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В качестве примера спикер вспоминает свою поездку в Америку в конце 90- х годов. Люди там, по его словам, тогда жили очень богато. Имели и жилье, и по две машины. Однако его поразило, что в обеспеченных семьях, в лучшем случае, было лишь двое детей, а как правило, и вовсе один. Все потому, что, по мнению собеседника, не хватало правильного воспитания.

«В 90-е годы мы пережили перестройку и эксперименты, которые в нашей стране проводили олигархи и ворюги. Растащили нашу страну — отсюда и результат. Причем эти богатейшие люди не связали свою жизнь с Россией — отправили своих детей в Америку. Такое вот началось воспитание подрастающих поколений», — делится мнением Валерий Буштырев.

«В 90-е годы мы пережили перестройку и эксперименты, которые в нашей стране проводили олигархи и ворюги. Растащили нашу страну — отсюда и результат», — делится мнением Валерий Буштырев.«В 90-е годы мы пережили перестройку и эксперименты, которые в нашей стране проводили олигархи и ворюги. Растащили нашу страну — отсюда и результат», — делится мнением Валерий Буштырев.
«В 90-е годы мы пережили перестройку и эксперименты, которые в нашей стране проводили олигархи и ворюги. Растащили нашу страну — отсюда и результат», — делится мнением Валерий Буштырев.
Фото: «Переславская неделя» / Ю. Н. Частов / Wikimedia Commons / CC-BY-SA 3.0

Собеседник уверен, что восстанавливать утраченное будет очень сложно. Однако, по его словам, руки опускать нельзя.

«Но не надо все валить на школы. И школа, и семья, и общество должны работать сообща», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в школьной программе появятся уроки семьеведения.

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