Бывший главврач перинатального центра рассказал, почему ростовчанки мало рожают

В качестве примера спикер вспоминает свою поездку в Америку в конце 90- х годов. Люди там, по его словам, тогда жили очень богато. Имели и жилье, и по две машины. Однако его поразило, что в обеспеченных семьях, в лучшем случае, было лишь двое детей, а как правило, и вовсе один. Все потому, что, по мнению собеседника, не хватало правильного воспитания.