Бывший главврач перинатального центра рассказал, почему ростовчанки мало рожают

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Напомним, что по данным Росстата, в Ростовской области вырос показатель смертности. А рождаемость продолжает снижаться. Таким образом, в регионе усугубляется ситуация с естественной убылью населения.
Экс-глава перинатального центра напоминает, что когда он учился в школе, школьников обучали овладению определенных навыков. Мальчиков учили мастерить, девочек — шить и готовить. Таким образом, с самого детства школьникам закладывали нормы и правила семейной жизни, в которой должны рождаться дети.
«Я всегда вспоминаю советское время. Тогда на крупных предприятиях, например, на Сельмаше, были очереди на квартиры. Да, не сразу, но квартиры выдавали. А знаете зачем? Чтобы создавать условия для семейной жизни. Поэтому и не было демографических проблем, ведь наряду с правильным воспитанием в семьях рождалось много малышей», — отмечает Валерий Буштырев.
Сегодня, по словам доктора, у современной молодежи утрачено понимание главной ценности семьи — его вытесняют компьютерные игры и материальные ценности.
«Меня возмущает, когда я слышу, что семья не хочет детей потому, что у нее отсутствуют материальные блага. Но позвольте, раньше люди тоже жили не в хоромах, однако рожали детей. Ведь материальное — второстепенно. Обсыпьте человека золотом, но если у него нет мысли о создании семьи, то ничего не изменится», — убежден эксперт.
В качестве примера спикер вспоминает свою поездку в Америку в конце 90- х годов. Люди там, по его словам, тогда жили очень богато. Имели и жилье, и по две машины. Однако его поразило, что в обеспеченных семьях, в лучшем случае, было лишь двое детей, а как правило, и вовсе один. Все потому, что, по мнению собеседника, не хватало правильного воспитания.
«В 90-е годы мы пережили перестройку и эксперименты, которые в нашей стране проводили олигархи и ворюги. Растащили нашу страну — отсюда и результат. Причем эти богатейшие люди не связали свою жизнь с Россией — отправили своих детей в Америку. Такое вот началось воспитание подрастающих поколений», — делится мнением Валерий Буштырев.
Собеседник уверен, что восстанавливать утраченное будет очень сложно. Однако, по его словам, руки опускать нельзя.
«Но не надо все валить на школы. И школа, и семья, и общество должны работать сообща», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в школьной программе появятся уроки семьеведения.