Нутрициолог назвала опаснейший компонент в ростовской шаурме

«Вопрос качества этого мяса достаточно большой. Ведь на самом деле найти качественное мясо сегодня достаточно сложно. Животных кормят уже не теми кормами, которые были раньше. И для того, чтобы быть уверенным в качестве мяса, нужно обращаться на фермы, изучать, чем питается животное, какую воду пьет, в каких экологических условиях выращивается», — отмечает Евгения Жеватченко.