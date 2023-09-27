rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Нутрициолог рассказала, какой опасный компонент присутствует в шаурме Ростова

Нутрициолог назвала опаснейший компонент в ростовской шаурме

27 сентября 2023, 11:27
Фото: 1MI
Нутрициолог рассказала, какой опасный компонент присутствует в шаурме Ростова
В шаурме есть один ингредиент, который нежелательно употреблять при правильном питании. Это — соусы, сообщила RostovGazeta нутрициолог из Ростова Евгения Жеватченко.

Напомним, что по информации Россельхознадзора, 28 производителей шаурмы в Ростовской области не смогли рассказать, из какого мяса ее делают.

Однако нутрициолог уверена, что шаурма на Дону делается или из мяса свинины, или из мяса курицы.

«Вопрос качества этого мяса достаточно большой. Ведь на самом деле найти качественное мясо сегодня достаточно сложно. Животных кормят уже не теми кормами, которые были раньше. И для того, чтобы быть уверенным в качестве мяса, нужно обращаться на фермы, изучать, чем питается животное, какую воду пьет, в каких экологических условиях выращивается», — отмечает Евгения Жеватченко.

По словам собеседницы, наиболее нежелательным ингредиентом в шаурме с точки зрения нутрициологии являются соусы — белый и красный.

Из мяса неизвестного происхождения делали шаурму 28 торговцев Ростовской области
Узнать подробнее
«В соусах содержится множество различных вкусовых добавок. И что самое нежелательное — очень много сахара», — говорит эксперт.«В соусах содержится множество различных вкусовых добавок. И что самое нежелательное — очень много сахара», — говорит эксперт.
«В соусах содержится множество различных вкусовых добавок. И что самое нежелательное — очень много сахара», — говорит эксперт.
Фото: Pxhere.com

«В соусах содержится множество различных вкусовых добавок. И, что самое нежелательное — очень много сахара», — говорит эксперт.

Нутрициолог разъясняет, что на среднюю порцию соуса приходится четыре чайных ложек сахара. Но из-за кислой особенности основы, вкус соуса не кажется слишком сладким.

«Рекомендация нутрициологии — покупать шаурму без соуса. А вместо этого просить шаурмиста больше добавлять овощей. Тогда шаурма будет сочной, и к ней не возникнет никаких вопросов», — уверена собеседница.

Главное, не злоупотреблять шаурмой на ночь, ведь ее размеры, обычно, большие. В этом случае при правильном питании придется следить за суточной калорийностью.

«Ну, а если отказаться от соуса невозможно, то употреблять шаурму лучше реже», — резюмирует нутрициолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, что на Западном в Ростове приготовили 15-и метровую шаурму.

В Ростове на Западном приготовили 15-метровую шаурму
Узнать подробнее
Читайте также:
Диетолог Кривошей рассказала об опасности ростовской шаурмы летомПлан «Сирена» введен в Ростове из-за вооруженного ограбления ларька с шаурмойВ Ростове вынесли приговор по делу о взрыве ларька с шаурмой
#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Правильное питание#Ростов#Ингредиенты#Сахар#Соусы#Шаурма#Качество мяса
Подпишитесь
Силовики оцепили рынок «Темерник» в Ростове-на-Дону
Сегодня, 08:24
Депутат Гордумы Оськина заявила, что за ней следили и угрожали в Ростове
Сегодня, 09:20
Бывший главврач перинатального центра рассказал, почему ростовчанки мало рожают
Сегодня, 07:47
Врач рассказал, когда начнется вакцинация от коронавируса в Ростовской области
Сегодня, 06:22
Архитектор рассказал, какие дома в Ростове способны выдержать землетрясение
Сегодня, 06:20
Ростовский бомж рассказал, почему продолжает жить на улице в центре города
Сегодня, 06:18