Нутрициолог назвала опаснейший компонент в ростовской шаурме

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Напомним, что по информации Россельхознадзора, 28 производителей шаурмы в Ростовской области не смогли рассказать, из какого мяса ее делают.
Однако нутрициолог уверена, что шаурма на Дону делается или из мяса свинины, или из мяса курицы.
«Вопрос качества этого мяса достаточно большой. Ведь на самом деле найти качественное мясо сегодня достаточно сложно. Животных кормят уже не теми кормами, которые были раньше. И для того, чтобы быть уверенным в качестве мяса, нужно обращаться на фермы, изучать, чем питается животное, какую воду пьет, в каких экологических условиях выращивается», — отмечает Евгения Жеватченко.
По словам собеседницы, наиболее нежелательным ингредиентом в шаурме с точки зрения нутрициологии являются соусы — белый и красный.
«В соусах содержится множество различных вкусовых добавок. И, что самое нежелательное — очень много сахара», — говорит эксперт.
Нутрициолог разъясняет, что на среднюю порцию соуса приходится четыре чайных ложек сахара. Но из-за кислой особенности основы, вкус соуса не кажется слишком сладким.
«Рекомендация нутрициологии — покупать шаурму без соуса. А вместо этого просить шаурмиста больше добавлять овощей. Тогда шаурма будет сочной, и к ней не возникнет никаких вопросов», — уверена собеседница.
Главное, не злоупотреблять шаурмой на ночь, ведь ее размеры, обычно, большие. В этом случае при правильном питании придется следить за суточной калорийностью.
«Ну, а если отказаться от соуса невозможно, то употреблять шаурму лучше реже», — резюмирует нутрициолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, что на Западном в Ростове приготовили 15-и метровую шаурму.