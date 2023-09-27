Нутрициолог рассказала о незаменимом для нормальной работы сердца химическом элементе

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Как сообщает NEWS.ru, ссылаясь на комментарий эксперта, калий необходим для поддержания работы центральной нервной системы, обеспечения баланса жидкости и электролитов. Кроме того, он предотвращает потерю кальция, сокращает риск инсульта, защищает кровеносные сосуды.
По словам собеседника издания, магний и витамин B6 помогают усвоиться калию, а медь, марганец, железо, кальций, витамины C, B9 не дают калию поступить в организм. Также специалист призвала отказаться от чрезмерного употребления кофе, сладкого и алкоголя, которые мешают усвоению калия.
Нутрициолог подчеркнула, что богатая калием растительная пища помогает вывести из организма излишки натрия.