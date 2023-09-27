Нутрициолог рассказала о незаменимом для нормальной работы сердца химическом элементе

По словам собеседника издания, магний и витамин B6 помогают усвоиться калию, а медь, марганец, железо, кальций, витамины C, B9 не дают калию поступить в организм. Также специалист призвала отказаться от чрезмерного употребления кофе, сладкого и алкоголя, которые мешают усвоению калия.