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Published Сегодня, 15:20

Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

Нутрициолог рассказала о незаменимом для нормальной работы сердца химическом элементе

27 сентября 2023, 15:20
Важнейшим химическим элементом, который способен поддерживать работу сердца, считается калий, о чем NEWS.ru рассказала нутрициолог Ксения Биткова. Калием богаты бурый рис, мясо, печень, рыба, морепродукты, морковь, зеленые листовые овощи, бобовые, картофель, капуста, цельные злаки, орехи, бананы.

Как сообщает NEWS.ru, ссылаясь на комментарий эксперта, калий необходим для поддержания работы центральной нервной системы, обеспечения баланса жидкости и электролитов. Кроме того, он предотвращает потерю кальция, сокращает риск инсульта, защищает кровеносные сосуды.

По словам собеседника издания, магний и витамин B6 помогают усвоиться калию, а медь, марганец, железо, кальций, витамины C, B9 не дают калию поступить в организм. Также специалист призвала отказаться от чрезмерного употребления кофе, сладкого и алкоголя, которые мешают усвоению калия.

Нутрициолог подчеркнула, что богатая калием растительная пища помогает вывести из организма излишки натрия.

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