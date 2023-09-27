Обвиняемого в обрушении трибуны на Гребном канале объявили в розыск

Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Следком Ростовской области отчитался о ходе расследования трагедии на Гребном канале в Ростове. 30 мая там во время футбольного матча обрушилась зрительская трибуна. В ходе инцидента один человек погиб и еще 21 пострадал.
По факту происшествия было возбуждено два уголовных дела. Первое — в отношении директора компании «ЛазерТех». Она занималась изготовление, сбором и поставкой злополучных трибун на Гребной канал.
Второе же уголовное дело возбуждено в отношении бывшего директора спортивной школы, организовывавшей как сами футбольные соревнования, так и поставку зрительских трибун. Однако сам обвиняемый директор успел сбежать от следствия. Сейчас он находится в розыске.
Напомним, в день трагедии на Гребном канале проходил футбольный матч среди подростков из Ростова и Батайска. В городе тогда объявили штормовое предупреждение, однако игру почему-то отменять не стали. Во время сильного порыва ветра опрокинулась трибуна с болельщиками. Пострадали и сами игроки, и болевшие за них близкие. Единственная погибшая в результате инцидента является мамой одного из юных футболистов. После трагедии на Гребном канале в Ростове обследовали 800 мобильных трибун.