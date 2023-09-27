Обвиняемого в обрушении трибуны на Гребном канале объявили в розыск

Напомним, в день трагедии на Гребном канале проходил футбольный матч среди подростков из Ростова и Батайска. В городе тогда объявили штормовое предупреждение, однако игру почему-то отменять не стали. Во время сильного порыва ветра опрокинулась трибуна с болельщиками. Пострадали и сами игроки, и болевшие за них близкие. Единственная погибшая в результате инцидента является мамой одного из юных футболистов. После трагедии на Гребном канале в Ростове обследовали 800 мобильных трибун.