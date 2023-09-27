rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:12

Published Сегодня, 17:12

Modified Сегодня, 17:15

Updated Сегодня, 17:15

Следователи нашли виновных в обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове

Обвиняемого в обрушении трибуны на Гребном канале объявили в розыск

27 сентября 2023, 17:12
Фото: rostovgazeta.ru
Следователи нашли виновных в обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове
Директор спортивной школы, обвиняемый в обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове, объявлен в розыск, рассказал глава регионального Следкома Аслан Хуаде.

Следком Ростовской области отчитался о ходе расследования трагедии на Гребном канале в Ростове. 30 мая там во время футбольного матча обрушилась зрительская трибуна. В ходе инцидента один человек погиб и еще 21 пострадал.

По факту происшествия было возбуждено два уголовных дела. Первое — в отношении директора компании «ЛазерТех». Она занималась изготовление, сбором и поставкой злополучных трибун на Гребной канал.

Следователи нашли виновных в обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове
Узнать подробнее

Второе же уголовное дело возбуждено в отношении бывшего директора спортивной школы, организовывавшей как сами футбольные соревнования, так и поставку зрительских трибун. Однако сам обвиняемый директор успел сбежать от следствия. Сейчас он находится в розыске.

Напомним, в день трагедии на Гребном канале проходил футбольный матч среди подростков из Ростова и Батайска. В городе тогда объявили штормовое предупреждение, однако игру почему-то отменять не стали. Во время сильного порыва ветра опрокинулась трибуна с болельщиками. Пострадали и сами игроки, и болевшие за них близкие. Единственная погибшая в результате инцидента является мамой одного из юных футболистов. После трагедии на Гребном канале в Ростове обследовали 800 мобильных трибун.

Читайте также:
К Черному морю отправили 15 детей, пострадавших при падении трибун в РостовеВ Сети появился список пострадавших при обрушении трибуны на Гребном канале в РостовеДетям из Ростова, пострадавшим на Гребном канале, выплатят 525 тысяч рублей
#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Батайск#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Уголовное дело#Ростов#Гребной канал в Ростове#Обрушение трибуны на Гребном канале "Дон" 30 мая#RostovGazeta#Происшествия
Подпишитесь
ФСБ искала мигрантов на «Темернике» в Ростове, а у курильщикам создают новые проблемы
Сегодня, 15:14
Жителей Ростовской области предупредили о работе экстренных сирен 4 октября
Сегодня, 15:00
На левом берегу Дона в Ростове могут построить очередной отель или ТЦ
Сегодня, 14:05
Астроном назвал места в Ростовской области, где лучше видно метеорный поток Дракониды
Сегодня, 13:59
Водители автобусов в Ростове рассказали об откатах начальнику колонны
Сегодня, 12:55
Самолет ростовского перевозчика не смог лететь из-за проблем с двигателем
Сегодня, 13:53