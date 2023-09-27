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Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 04:19

Updated Сегодня, 04:19

Отказ от российского газа в Европе повысит стоимость коммунальных услуг

27 сентября 2023, 04:18
В ближайшем будущем Евросоюз не сможет отказаться от поставок российского газа. Такое мнение высказала Юлия Коваленко, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Она указала, что в первом полугодии 2023 года ЕС получил 10,9 миллиарда кубических метров российского сжиженного природного газа (СПГ), но это недостаточно для покрытия потребности в период отопительного сезона, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Европа ускоряет процесс заполнения газовых хранилищ, но этот объем может удовлетворить только треть спроса жителей Европы. Коваленко считает, что ЕС не сможет внезапно отказаться от российского газа из-за необходимости непрерывных поставок. Она также подчеркнула, что погода будет играть роль в продлении контрактов и обеспечении непрерывных поставок. Если будут сильные морозы и снегопады, потребуется больше газа, а найти других поставщиков СПГ будет сложно.

Тем не менее, Коваленко отметила, что в настоящее время страны ЕС могут отказаться от газа из России по своему усмотрению, но такие решения еще не были приняты. Если такое произойдет, больше всего пострадают те страны, которые примут такое решение, а Россия лишь незначительно потеряет доходы до переориентации на новый рынок.

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