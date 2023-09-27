Отказ от российского газа в Европе повысит стоимость коммунальных услуг

Тем не менее, Коваленко отметила, что в настоящее время страны ЕС могут отказаться от газа из России по своему усмотрению, но такие решения еще не были приняты. Если такое произойдет, больше всего пострадают те страны, которые примут такое решение, а Россия лишь незначительно потеряет доходы до переориентации на новый рынок.