Почти 2 млрд рублей потратят на закупку автобусов в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
В министерстве рассказали «РБК Ростов», что транспорт закупят до конца года, после чего доставлять в 17 муниципалитетов.
Всего регион приобретет 68 автобусов большого класса, 38 — среднего» и 52 — малого. Большую часть из них получат город Ростов-на-Дону — 42 автобуса (32 больших дизельных и 10 больших, работающих на газу), Сальский район — 26 и Новочеркасск — 15 единиц транспорта.
Добавим, что также область закупит 40 электробусов.
Ранее водители автобусов в Ростове рассказали, что увольняются из-за переработок и туалетов. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.