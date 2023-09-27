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Почти 2 млрд рублей потратят на закупку автобусов в Ростовской области

Почти 2 млрд рублей потратят на закупку автобусов в Ростовской области

27 сентября 2023, 08:13
Фото: pxhere.com
Почти 2 млрд рублей потратят на закупку автобусов в Ростовской области
В Ростовской области планируют закупить 158 автобусов на сумму 1,8 миллиарда рублей, сообщили в Минтрансе региона.

В министерстве рассказали «РБК Ростов», что транспорт закупят до конца года, после чего доставлять в 17 муниципалитетов.

Всего регион приобретет 68 автобусов большого класса, 38 — среднего» и 52 — малого. Большую часть из них получат город Ростов-на-Дону — 42 автобуса (32 больших дизельных и 10 больших, работающих на газу), Сальский район — 26 и Новочеркасск — 15 единиц транспорта.

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Добавим, что также область закупит 40 электробусов.

Ранее водители автобусов в Ростове рассказали, что увольняются из-за переработок и туалетов. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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