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Поезд протаранил автомобиль в Ростовской области

Поезд протаранил автомобиль в Ростовской области

27 сентября 2023, 07:39
Фото: 1MI
Поезд протаранил автомобиль в Ростовской области
В Ростовской области поезд врезался в выехавший на железнодорожные пути автомобиль, сообщает СКЖД.

Происшествие случилось в районе станции Кизитеринка, где водитель выехал на пути, несмотря на приближающийся поезд. Машинист начал тормозить, но состав не успел остановиться и протаранил машину.

Известно, что поезд направлялся из Калининграда в Адлер. В результате столкновения никто не пострадал, на движение других составов эта ситуация не повлияла.

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В СКЖД водителей автомобилей попросили строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее водитель сбил насмерть женщину на М-4 в Ростовской области и сбежал. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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