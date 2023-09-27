Поезд протаранил автомобиль в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:42
Происшествие случилось в районе станции Кизитеринка, где водитель выехал на пути, несмотря на приближающийся поезд. Машинист начал тормозить, но состав не успел остановиться и протаранил машину.
Известно, что поезд направлялся из Калининграда в Адлер. В результате столкновения никто не пострадал, на движение других составов эта ситуация не повлияла.
В СКЖД водителей автомобилей попросили строго соблюдать правила дорожного движения.
Ранее водитель сбил насмерть женщину на М-4 в Ростовской области и сбежал. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.