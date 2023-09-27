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Посвященные мятежу Пригожина значки выпустили в Ростове-на-Дону

Посвященные мятежу Пригожина памятные значки выпустили в Ростове-на-Дону

27 сентября 2023, 13:51
Фото: rostovgazeta.ru
Посвященные мятежу Пригожина значки выпустили в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону начали выпускать значки на тему мятежа, который произошел летом, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Напомним, что Евгений Пригожин в конце июня на военной технике со своими бойцами вошел в Ростов и оставался в городе в течение дня. Это приравняли к вооруженному мятежу, а саму ситуацию разрешили мирно путем переговоров.

В тот день из появившихся в городе танков стоял в арке у цирка, что вызвало широкий общественный резонанс. Теперь канал опубликовал созданный тематический значок, на котором изображена военная техника и здание ростовского цирка.

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Теперь канал опубликовал созданный тематический значок, на котором изображена военная техника и здание ростовского цирка.Теперь канал опубликовал созданный тематический значок, на котором изображена военная техника и здание ростовского цирка.
Теперь канал опубликовал созданный тематический значок, на котором изображена военная техника и здание ростовского цирка.
Фото: t.me/cheRostov

На втором значке также изображена военная техника, но только на фоне здания штаба ЮВО. Продаются изделия или нет, пока не раскрывается.

«Инициатива частная, но пользуется большим спросом», — пишет канал. Добавим, что официальных комментариев о производстве не поступало.

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