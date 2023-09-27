Посвященные мятежу Пригожина памятные значки выпустили в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Напомним, что Евгений Пригожин в конце июня на военной технике со своими бойцами вошел в Ростов и оставался в городе в течение дня. Это приравняли к вооруженному мятежу, а саму ситуацию разрешили мирно путем переговоров.
В тот день из появившихся в городе танков стоял в арке у цирка, что вызвало широкий общественный резонанс. Теперь канал опубликовал созданный тематический значок, на котором изображена военная техника и здание ростовского цирка.
На втором значке также изображена военная техника, но только на фоне здания штаба ЮВО. Продаются изделия или нет, пока не раскрывается.
«Инициатива частная, но пользуется большим спросом», — пишет канал. Добавим, что официальных комментариев о производстве не поступало.