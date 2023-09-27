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Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:10

Updated Сегодня, 16:10

Дефицит водителей общественного транспорта в Ростове усугубился из-за новых регионов

Проблема нехватки водителей в Ростове ухудшилась из-за новых регионов

27 сентября 2023, 16:08
Фото: 1MI
Дефицит водителей общественного транспорта в Ростове усугубился из-за новых регионов
Водители предпочитают высокий заработок в новых регионах работе в общественном транспорте Ростова, пишет Donnews.

Власти Ростова заявляют о катастрофической нехватке водителей общественного транспорта. Сейчас в АТП города работают порядка 1000 водителей. Чтобы покрыть дефицит, нужно примерно столько же кадров.

На проблему влияет сразу несколько факторов, прежде всего, низкая оплата труда водителей и отсутствие элементарных удобства, как, например, туалеты на остановках, кондиционеры и места приема пищи.

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За высоким заработком водители из Ростовской области отправляются в новые регионы. Средняя оплата труда в общественном транспорте там составляет 200 тысяч рублей. При этом власти Ростова сами рассчитывали пополнить водительские кадры приезжими из новых регионов. Им даже предлагали муниципальное жилье. Однако из-за больших бюджетных вливаний в регионы Донбасса работать там оказалось выгоднее, чем в Ростовской области.

Решать проблему власти собираются всему способами, кроме повышения зарплаты. Например, водителям хотят предоставить льготную ипотеку, профсоюзные и другие льготы.

Напомним, ранее в Ростове зарплату водителей автобусов предложили повысить до 180 тысяч рублей.

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