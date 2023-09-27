Проблема нехватки водителей в Ростове ухудшилась из-за новых регионов

За высоким заработком водители из Ростовской области отправляются в новые регионы. Средняя оплата труда в общественном транспорте там составляет 200 тысяч рублей. При этом власти Ростова сами рассчитывали пополнить водительские кадры приезжими из новых регионов. Им даже предлагали муниципальное жилье. Однако из-за больших бюджетных вливаний в регионы Донбасса работать там оказалось выгоднее, чем в Ростовской области.